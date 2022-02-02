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Как защитить ребенка от COVID-19 – советы врачей

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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2 февраля, 12:49
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В Украине занято более 50% коек, которые предназначены для лечения детей
У детей заболевание протекает намного серьезнее / Коллаж "Сегодня"
У детей заболевание протекает намного серьезнее / Коллаж "Сегодня"

С начала года в Украине количество госпитализированных детей выросло втрое. Сейчас в больницах находятся почти 2,5 тысячи детей с COVID-19 или подозрение на него. Также занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, как защитить детей от вируса.

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Как защитить детей от COVID-19:

Нужно научить ребенка нескольким правилам, чтобы защитить его от вируса.

  • правильно мыть и дезинфицировать руки;
  • правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;
  • носить маску правильно;
  • соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

Можно ли вакцинировать ребенка?

Также детям от 12 лет разрешена прививка против COVID-19. Как показали исследования, вакцина Comirnaty от Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Как дети переносят "Омикрон"

"Омикрон" отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.

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"И "Омикрон" имеет намного хуже вещь, чем прошлые варианты: Омикроном очень тяжело болеют дети, чего (ранее — ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон"", – сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Какие могут быть симптомы?

У детей, которые попадают в больницы, фиксируют интоксикацию и температуру 38. Также были зафиксированы единичные случаи пневмоний.

Пока что среди всех случаев инфицирования у детей во время последней волны необходимость в кислородной поддержке возникает достаточно редко.

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"Когда у ребенка температура 38, то у родителей очень часто начинается паника. И, как правило, они обращаются за экстренной медицинской помощью. Экстренная медицинская помощь не отказывает, потому что речь идет о детях. Они забирают и отвозят их в больницу. То, что нам показывают главврачи, – обычно проходит день-два и тех детей, которые попали с интоксикацией, выписывают", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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