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Вспышка "Омикрон" в Украине. Как дети переносят болезнь

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 17:28
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За все время пандемии зарегистрировано 62 летальных случая среди детей с COVID-19
В настоящее время наблюдается рост COVID-заболеваемости среди детей
В настоящее время наблюдается рост COVID-заболеваемости среди детей / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на конец января в Украине дети составили 6,2% среди всех заболевших COVID-19. А самый опасный штамм для детей – "Омикрон".

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает "Дом".

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Как дети переносят "Омикрон"

По сравнению с другими вариантами "Омикрон" отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.

"И "Омикрон" имеет намного хуже вещь, чем прошлые варианты: Омикроном очень тяжело болеют дети, чего (ранее — ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон"", – сказал Радуцкий.

Он добавил, что такие данные подтверждает статистика по заполнености стационаров.

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"И мы это видим по занятости коек. Если взрослые койки в целом по стране заняты чуть больше чем на 30%, то детские койки, к сожалению, заняты в некоторых регионах на 70-80%", – сказал Радуцкий.

Сколько процентов зараженных среди детей

По состоянию на конец января в Украине дети составили 6,2% среди всех заболевших COVID-19. Об этом сообщила руководитель организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко, передает "Укринформ".

Случаи COVID-19 среди детского населения зарегистрированы во всех регионах страны.

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Наибольшее число случаев было в Киеве, что составило 10% всех случаев по стране. В половозрастном распределении доля заболевших COVID-19 девочек и мальчиков одинакова — по 50%.

Наибольшее количество случаев фиксировалось в возрастной группе 10-14 лет.

За все время пандемии зарегистрировано 62 летальных случая среди детей с COVID-19, при этом летальность составила 0,03%.

Самая высокая летальность была среди детей 0-3 лет (0,07%).

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