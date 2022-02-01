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Полстраны скоро станет "красной" – тревожный COVID-прогноз по Украине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 12:44
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В Украине в ближайшее время может резко расшириться красная зона – какие области под угрозой
В Украине расширится красная зона
В Украине расширится красная зона / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на этой неделе в красную зону карантина могут попасть еще девять областей. Пока в Украине "красных" только два региона.

Об этом заявила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьмина на брифинге.

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По словам Кузьминой, эти девять регионов уже имеют признаки красной зоны, поэтому перейти в нее могут в ближайшие дни.

Какие области под угрозой?

  • Винницкая,
  • Донецкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая.

Что запрещено в красной зоне?

  • работа заведений общественного питания;
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры.

Ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

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