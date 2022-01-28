COVID-19 "бъет" с новой силой. Ляшко ответил, введут ли локдаун в Украине

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом – в Минздраве объяснили, почему сейчас действует адаптивный карантин и ждать ли локдауна

Ждать ли украинцам полного локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине не будут вводить общенациональный локдаун, даже если большинство областей попадут в красную зону карантина.

Об этом сообщил глава Минздрава в эфире канала "Украина 24".

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"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, доказавшем свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны. Он тогда показал, что в первую волну 10 областей не заходило вообще в красный уровень эпидемиологической опасности, осенью шесть областей не зашли", – сказал он.

Ляшко объяснил, что во всех регионах сильно отличается ситуация с коронавирусом, поэтому вводить одни правила для всех будет неоправдано и неэффективно.

"Мы планируем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы определить эту золотую середину – не начался коллапс в системе здравоохранения, и было как можно меньшее влияние на экономику нашей страны", – добавил министр.

Какая ситуация с карантином сейчас?

В Украине в красную карантинную зону вошли два региона. Оранжевыми стали 14 областей. Все остальные входят в желтую зону карантина.

Красная зона:

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Ровенская

Ивано-Франковская

Оранжевая зона: