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До 40 тыс. в сутки! Когда в Украине начнется скачок COVID-заболеваемости

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 января, 14:36
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Отметим, что используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни
В начале февраля ожидается резкий скачок COVID-больных
В начале февраля ожидается резкий скачок COVID-больных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине прогнозируют до 39 тыс. случаев COVID-19 в сутки. Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января – 8 февраля 2022 года, сделанном Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

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Заболеваемость будет зашкаливать

За последнюю неделю среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 18 987 человек в день, а среднее количество смертей составляет в среднем 125 в день.

"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет составлять 29 878 (25 012-34 266) в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2-8 февраля 2022 года", – говорится в прогнозе.

Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже немного перегружена. Уже достигнут рекорд количества положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тысяч).

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Количество детей среди заболевших растет

Также в прогнозе добавили, что доля детей среди случаев болезни и случаев госпитализации достигла самых высоких значений за все время пандемии коронавируса.

"Кроме того, доля госпитализированных среди случаев болезни в возрастной категории 0-9 лет превысила соответствующую долю в категории 60-69 лет, что на фоне аналогичных мировых данных указывает на смещение свойств вируса", – говорится в прогнозе.

Смертей от коронавируса стало меньше из-за того, что уменьшилось количество больных среди пожилых людей.

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Вакцинация защищает против болезни

В прогнозе добавили, что, несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма "Омикрон", ее уровень после вакцинации против госпитализаций составляет 75%.

"Итак, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни", – говорится в прогнозе.

Рекорд с начала эпидемии

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 847, медработников – 797.

За прошлые сутки госпитализировали 3 016 человек, а летальных исходов зафиксировано 154. Кроме этого, выздоровели 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 946 202 человека;
  • выздоровело – 3 601 952 человека;
  • летальных исходов – 99 738.

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