До 40 тыс. в сутки! Когда в Украине начнется скачок COVID-заболеваемости

В Украине прогнозируют до 39 тыс. случаев COVID-19 в сутки. Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования.
Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января – 8 февраля 2022 года, сделанном Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 в стране.
Заболеваемость будет зашкаливать
За последнюю неделю среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 18 987 человек в день, а среднее количество смертей составляет в среднем 125 в день.
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"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет составлять 29 878 (25 012-34 266) в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2-8 февраля 2022 года", – говорится в прогнозе.
Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже немного перегружена. Уже достигнут рекорд количества положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тысяч).
Количество детей среди заболевших растет
Также в прогнозе добавили, что доля детей среди случаев болезни и случаев госпитализации достигла самых высоких значений за все время пандемии коронавируса.
"Кроме того, доля госпитализированных среди случаев болезни в возрастной категории 0-9 лет превысила соответствующую долю в категории 60-69 лет, что на фоне аналогичных мировых данных указывает на смещение свойств вируса", – говорится в прогнозе.
Смертей от коронавируса стало меньше из-за того, что уменьшилось количество больных среди пожилых людей.
Вакцинация защищает против болезни
В прогнозе добавили, что, несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма "Омикрон", ее уровень после вакцинации против госпитализаций составляет 75%.
"Итак, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни", – говорится в прогнозе.
Рекорд с начала эпидемии
За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 847, медработников – 797.
За прошлые сутки госпитализировали 3 016 человек, а летальных исходов зафиксировано 154. Кроме этого, выздоровели 5 237 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 946 202 человека;
- выздоровело – 3 601 952 человека;
- летальных исходов – 99 738.