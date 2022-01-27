До 40 тис. за добу! Коли в Україні почнеться стрибок COVID-захворюваності

Вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти тяжкого перебігу хвороби

На початку лютого очікується різкий стрибок COVID-хворих / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні прогнозують до 39 тис. випадків COVID-19 за добу. Але показники захворюваності залежатимуть від можливостей системи тестування.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року, зробленого Робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних із пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 у країні.

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Захворюваність зашкалюватиме

За останній тиждень середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні збільшилася до 18 987 за день, а середня кількість смертей становить у середньому 125 за день.

"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків становитиме 29 878 (25 012-34 266) протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39 241 (20 596-52 651) – протягом тижня 2-8 лютого 2022 року", – йдеться у прогнозі.

Але показники захворюваності залежатимуть від можливостей системи тестування, яка вже трохи перевантажена. Уже досягнуто рекорд позитивних ПЛР-тестів на добу (майже 36 тисяч).

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Кількість дітей серед хворих зростає

У прогнозі додали, що частка дітей серед усіх хворих та випадків їхньої госпіталізації досягла найвищих значень за весь час пандемії коронавірусу.

"Частка госпіталізованих... у віковій категорії 0-9 років перевищила відповідну частку в категорії 60-69 років, що на тлі аналогічних світових даних вказує на зміщення властивостей вірусу", – йдеться у прогнозі.

Смертей від коронавірусної хвороби поменшало через те, що зменшилася кількість хворих серед людей поважного віку.

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Вакцинація захищає проти хвороби

У прогнозі додали, що "попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму омікрон, його рівень проти госпіталізацій становить 75%​​​​​​".

"Отже вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби", – йдеться у прогнозі.

Рекорд від початку епідемії

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 4847, медпрацівників – 797.

Минулої доби госпіталізували 3016 осіб, а летальних випадків зафіксовано 154. Одужали 5237 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 946 202 особи;

одужало – 3 601 952 особи;

летальних випадків – 99738.

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