Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Новини України

Як захистити дитину від COVID-19? Поради від МОЗ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 15:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дітям рекомендують робити щеплення від коронавірусу лише однією вакциною – це Comirnaty від Pfizer/BioNTec
Все більше дітей хворіють на COVID-19
Все більше дітей хворіють на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає кількість випадків коронавірусу серед дітей. Вакцинація проти COVID-19 вже доступна для дітей віком від 12 років. Крім цього, батькам варто нагадувати дитині про правила карантину під час пандемії, щоб уберегти її від коронавірусу.

Про це пише Коронавірус_інфо.

Реклама

Статистика хворих

Станом на 26 січня за весь час пандемії в Україні захворіло 243 448 дітей.

Вікова група, де найбільше виявлено випадків COVID-19:

  • 10-14 років – понад 40% випадків захворювання;
  • 15-17 років – 26% випадків захворювання.

Щеплення для дітей

В Україні діти віком від 12 років можуть робити щеплення. Щеплення дітей рекомендують робити лише однією вакциною – це Comirnaty від Pfizer/BioNTec. Їх мають проводити за схемою – 2 дози по 0,3 мл з інтервалом між першою та другою дозами 21-28 діб.

Реклама

Від 12-13 років можна вакцинуватись за згодою батьків, а з 14-17 років – на підставі власного рішення про вакцинацію.

Захист дітей від COVID-19

Правила, які варто розповісти дитині:

  • навчіть дітей правильно мити руки;
  • розкажіть, як правильно прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;
  • поясніть, чому важливо носити маску правильно;
  • попросіть дитину дотримуватися дистанції в громадських місцях.

В Україні спростили вакцинацію від COVID-19 для підлітків

В Україні діти віком від 12 років могли робити щеплення від COVID-19 за умови наявності у них всіх обов'язкових рутинних щеплень, але зараз правила спростили.

Реклама

"МОЗ вже спростило доступ підлітків до вакцинації від коронавірусу. Відтепер не потрібно обов'язкової вакцинації всіх рутинних щеплень", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Перелік дії програми президента Володимира Зеленського також планують поширити на дітей віком від 12-17 років. Буде оформлено відповідне протокольне доручення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У Києві знесли будівлю університету на Брюллова – репортаж (фото, відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Будівлю на Брюллова зруйнували законно? У КМДА відповіли Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Тіло забрали копи. Доротич розповів про смерть протестувальника під Радою Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

132 906

захворіло за тиждень в Україні

+108%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.67

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти