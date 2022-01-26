Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Как защитить ребенка от COVID-19? Советы от Минздрава

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 15:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Детям рекомендуют делать прививки от коронавируса только одной вакциной – это Comirnaty от Pfizer/BioNTec
Все больше детей болеют COVID-19
Все больше детей болеют COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет количество случаев коронавируса среди детей. Вакцинация против COVID-19 уже доступна для детей от 12 лет. Кроме этого, родителям стоит напоминать ребенку о правилах карантина во время пандемии, чтоб уберечь его от коронавируса.

Об этом пишет "Коронавирус_инфо".

Реклама

Статистика заболевших

По состоянию на 26 января, за все время пандемии в Украине заболело 243 448 детей.

Возрастная группа, где больше всего обнаружено случаев COVID-19:

  • 10-14 лет – более 40% случаев заболевания;
  • 15-17 лет – 26% случаев заболевания.

Прививки для детей

В Украине дети от 12 лет могут прививаться. Прививки детей рекомендуют делать только одной вакциной – это Comirnaty от Pfizer/BioNTec. Их должны проводить по схеме – 2 дозы по 0,3 мл с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.

Реклама

От 12-13 лет можно вакцинироваться с согласия родителей, а с 14-17 лет – на основании собственного решения о вакцинации.

Защита детей от COVID-19

Правила, которые стоит рассказать ребенку:

  • научите детей правильно мыть руки;
  • расскажите, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;
  • объясните, почему важно носить маску правильно;
  • попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

В Украине упростили вакцинацию от COVID-19 для подростков

В Украине дети от 12 лет могли прививаться от COVID-19 при условии наличия у них всех обязательных рутинных прививок, но сейчас правила упростили.

Реклама

"Минздрав уже упростил доступ подростков к вакцинации от коронавируса. Отныне не требуется обязательной вакцинации всех рутинных прививок", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Перечень действия программы президента Владимира Зеленского также планиру.n распространить на детей от 12-17 лет. Будет оформлено соответствующее протокольное поручение.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Киеве снесли здание университета на Брюллова – репортаж (фото, видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Палили из российского оружия. Подробности конфликта в центре Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Тело увезли копы. Доротич рассказал о смерти протестующего под Радой Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

132 906

заболело за неделю в Украине

+108%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.67

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять