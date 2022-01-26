Как защитить ребенка от COVID-19? Советы от Минздрава

Детям рекомендуют делать прививки от коронавируса только одной вакциной – это Comirnaty от Pfizer/BioNTec

Все больше детей болеют COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет количество случаев коронавируса среди детей. Вакцинация против COVID-19 уже доступна для детей от 12 лет. Кроме этого, родителям стоит напоминать ребенку о правилах карантина во время пандемии, чтоб уберечь его от коронавируса.

Об этом пишет "Коронавирус_инфо".

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Статистика заболевших

По состоянию на 26 января, за все время пандемии в Украине заболело 243 448 детей.

Возрастная группа, где больше всего обнаружено случаев COVID-19:

10-14 лет – более 40% случаев заболевания;

15-17 лет – 26% случаев заболевания.

Прививки для детей

В Украине дети от 12 лет могут прививаться. Прививки детей рекомендуют делать только одной вакциной – это Comirnaty от Pfizer/BioNTec. Их должны проводить по схеме – 2 дозы по 0,3 мл с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.

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От 12-13 лет можно вакцинироваться с согласия родителей, а с 14-17 лет – на основании собственного решения о вакцинации.

Защита детей от COVID-19

Правила, которые стоит рассказать ребенку:

научите детей правильно мыть руки;

расскажите, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;

объясните, почему важно носить маску правильно;

попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

В Украине упростили вакцинацию от COVID-19 для подростков

В Украине дети от 12 лет могли прививаться от COVID-19 при условии наличия у них всех обязательных рутинных прививок, но сейчас правила упростили.

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"Минздрав уже упростил доступ подростков к вакцинации от коронавируса. Отныне не требуется обязательной вакцинации всех рутинных прививок", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Перечень действия программы президента Владимира Зеленского также планиру.n распространить на детей от 12-17 лет. Будет оформлено соответствующее протокольное поручение.

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