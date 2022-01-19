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В Украине упростили вакцинацию от COVID-19 для подростков: что изменилось

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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19 января, 14:01
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Вакцинация от коронавируса уже доступна для детей от 12 лет, а теперь доступ к ней получить гораздо проще
Детям изменили правило для прививки от COVID-19
Детям изменили правило для прививки от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине дети от 12 лет могли прививаться от COVID-19 при условии наличия у них всех обязательных рутинных прививок, но сейчас правила упростили.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Что изменилось?

"Минздрав уже упростил доступ подростков к вакцинации от коронавируса. Отныне не требуется обязательной вакцинации всех рутинных прививок", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Перечень действия программы президента Владимира Зеленского также планируем распространить на детей от 12-17 лет. Будет оформлено соответствующее протокольное поручение.

Кроме этого, 19 января Кабинет министров примет решение о перечне товаров, которые можно приобрести в рамках программы "е-Поддержка".

Как получить COVID-сертификат ребенка?

Для корректного формирования COVID-сертификата из вакцинации ребенка необходимо:

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  • Проверить корректность внесенных персональных данных ребенка в электронной системе здравоохранения: в медицинской карточке должен быть указан РНОКПП (идентификационный код) именно ребенка (если внесен РНОКПП одного из родителей (опекунов) сертификат не сформируется ни ребенку, ни одному из родителей (опекунов).
  • Запись о вакцинации COVID-19 должна быть внесена корректно.
  • Если запрос на формирование сертификата ребенку делает один из родителей (опекунов), он должен быть указан в электронной системе здравоохранения как законный представитель ребенка.

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