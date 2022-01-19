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В Україні спростили вакцинацію від COVID-19 для підлітків: що змінилося

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 14:01
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Вакцинація від коронавірусу вже доступна для дітей віком від 12 років, а тепер доступ до неї отримати набагато простіше
Дітям змінили правило для щеплення від COVID-19
Дітям змінили правило для щеплення від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні діти віком від 12 років могли щеплюватися від COVID-19 за умови наявності у них всіх обов'язкових рутинних щеплень, але зараз правила спростили.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Що змінилося?

"МОЗ вже спростив доступ підлітків до вакцинації від коронавірусу. Відтепер не потрібно обов'язкової вакцинації всіх рутинних щеплень", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Перелік дії програми президента Володимира Зеленського також плануємо поширити на дітей віком від 12-17 років. Буде оформлено відповідне протокольне доручення.

Крім цього, 19 січня Кабінет міністрів ухвалить рішення про перелік товарів, які можна придбати у рамках програми "є-Підтримка".

Як отримати COVID-сертифікат дитини?

Для коректного формування COVID-сертифікату з вакцинації дитини необхідно:

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  • Перевірити коректність внесених персональних даних дитини в електронній системі охорони здоров'я: у медичній картці має бути зазначено РНОКПП (ідентифікаційний код) саме дитини (якщо внесено РНОКПП одного з батьків (опікунів) сертифікат не сформується ані дитині, ані жодному з батьків (опікунів).
  • Запис про вакцинацію COVID-19 має бути внесений коректно.
  • Якщо запит на формування сертифіката дитині робить один із батьків (опікунів), він має бути вказаний в електронній системі охорони здоров'я як законний представник дитини.

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