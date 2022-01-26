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СЬОГОДНІ Новини України

Омікрон вражає перехворілих. Скільки українців можуть заразитися повторно

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 14:50
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Вакцинація проти коронавірусу не дає 100% захисту від хвороби, тому ви можете заразитися повторно
В Україні все більше випадків повторного зараження COVID-19
В Україні все більше випадків повторного зараження COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато вакцинованих людей хворіють коронавірусом повторно. Лікар попередив, що таких випадків може стати більше через штам омікрон.

Про це сказав у бліц-інтерв'ю ТСН.ua лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.

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За його словами, є надія на те, що штам омікрон буде таким, як у Великій Британії, і у нас буде мала кількість госпіталізацій.

10% українців, які вже хворіли на COVID-19, можуть повторно захворіти, інфікувавшись омікроном.

"Що я зараз бачу: по-перше, дійсно, зараз – так, як у Великій Британії заявили, що 10% населення хворітиме повторно з омікроном. Це вже на 1 мільйон людей – 100 тисяч раніше хворих", – сказав Жиравецький.

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Він сказав, що в Україні вже досить багато людей, які раніше хворіли на COVID-19, але все ж таки інфікувалися омікроном. І таких випадків надалі буде ще більше.

Жировецький додав, що багато вакцинованих людей хворіють повторно. Серед них є ті, хто вдруге легко переносить хворобу.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5203 більше, ніж за 24 січня.

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Минулої доби:

  • госпіталізовано – 3073 особи;
  • летальних наслідків – 141;
  • одужали – 5514 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 913 809 осіб;
  • одужали – 3 596 715 осіб;
  • летальних наслідків – 99 584.

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