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Як зберегти психіку після перенесеного COVID-19: поради лікаря (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 06:30
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Після коронавірусу люди стикаються з роздратованістю та недосипом

Як зберегти психіку після коронавірусу? Чому люди заводяться з пів оберта — в супермаркетах, в маршрутках, і просто надворі. Здивуєтеся! Так кожен скидає напруження. Адже недосип та роздратованість — кара постковідного синдрому. Як заспокоїтися?

Постковідний синдром

Постпандемічна історія затягується надовго. Людей, що не можуть дати ради своїм емоціям, дедалі більшає. Кричите на чоловіка чи дружину? Повсякчас невдоволені поведінкою дітей? Що ж, саме так ваша психіка кличе на допомогу.

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"Всі говорять, що важко працювати, важко сконцентруватися, нав'язливі думки, соціальні страхи", — каже президент Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини Олег Чабан.

Парадокс. Що тяжча форма COVID-19, то людина потім — спокійніша. Але це — ненадовго.

"Людина вижила. У неї все від'ємне. Вона вакцинувалася. Але психічні розлади тихенько починають підійматися", — розповідає президент Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини Олег Чабан.

"Запитай у лікаря"

Олег Чабан уже не вперше дає поради українцям в межах проєкту "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова, який продовжує щотижневі онлайн-зустрічі з провідними медичними експертами України.

"За весь час виходу в ефір "Запитай у лікаря" контент проєкту подивилися понад 21 мільйон разів. "Запитай у лікаря" — це частина проєкту COVID-19 в Україні. Рінат Ахметов виділив близько 500 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом", — зазначив представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

Стрес, як і коронавірус, наразі також передається. Звісно, не фізично. Але ми стаємо дуже чутливими до настроїв інших людей чи будь-якої негативної інформації. Тож не зволікайте. Звертайтеся до психологів. А ще — дотримуйтесь режиму сну та харчування. Адже продукти здатні піднести настрій.

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"Якраз йдеться про те, де є ельтриптофан. Їх дуже багато. Навіть цільнозерновий хліб — це також ельтриптофан. Бобові — це ельтриптофан. М'ясо — це ельтриптофан. А от глюкоза вже ні. Шоколадка це вже ні. Тому дайте ці речовини, з яких у кишківнику створиться серотонін, а він добереться до мозку. Це гормон щастя, і, до речі, серотонін безпосереднє стосується сну", — розповідає президент Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини Олег Чабан.

Майже годину глядачі безперервно ставили питання експерту. Олег Чабан не встиг відповісти на всі, тож далі буде.

"Коли мене запрошують на подібні проєкти, я завжди підтримую, тому що це і є психоосвіта. У мене вже не вперше співпраця з Фондом Ріната Ахметова, і я вважаю, що подібні проєкти, які робить цей фонд, він заслуговує лише подяки, просування і поширення різних спеціалістів", — зазначив президент Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини Олег Чабан.

Ситуація з COVID-19

В Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона – там опинилися ще чотири області. 24 січня зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня.

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовано – 1507 осіб;
  • летальних наслідків – 161;
  • одужало – 5863 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 889 488 осіб;
  • одужало – 3 591 201 особа;
  • летальних наслідків – 99 443.

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