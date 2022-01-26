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Как сохранить психику после перенесенного COVID-19: советы врача (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 января, 06:30
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После коронавируса люди сталкиваются с раздражительностью и недосыпом

Как сохранить психику после коронавируса? Почему люди заводятся с полоборота – в супермаркетах, в маршрутках, и просто на улице. Удивитесь! Так каждый сбрасывает напряжение. Ведь недосып и раздражительность – наказание постковидного синдрома. Как успокоиться?

Постковидный синдром

Постпандемическая история надолго затягивается. Людей, которые не могут справиться со своими эмоциями, все больше. Кричите на мужа или жену? Всегда недовольны поведением детей? Что ж, так ваша психика зовет на помощь.

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"Все говорят, что тяжело работать, трудно сконцентрироваться, навязчивые мнения, социальные страхи", — говорит президент Всеукраинской ассоциации психосоматической медицины Олег Чабан.

Парадокс. Чем тяжелее форма COVID-19, тем человек потом более спокойный. Но это ненадолго.

"Человек выжил. У него все отрицательное. Он вакцинировался. Но психические расстройства тихонько начинают подниматься", — рассказывает президент Всеукраинской ассоциации психосоматической медицины Олег Чабан.

"Спроси у доктора"

Олег Чабан уже не первый раз дает советы украинцам в рамках проекта "Спроси у доктора" Фонда Рината Ахметова, который продолжает еженедельные онлайн-встречи с ведущими медицинскими экспертами Украины.

"За все время выхода в эфир "Спроси у доктора" контент проекта посмотрели более 21 миллиона раз. "Спроси у доктора" — это часть проекта COVID-19 в Украине. Ринат Ахметов выделил около 500 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом", — отметил представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

Стресс, как и коронавирус, сейчас тоже передается. Конечно, не физически. Но мы становимся очень чувствительными к настроениям других людей или любой негативной информации. Так что не медлите. Обращайтесь к психологам. А еще – соблюдайте режим сна и питания. Ведь продукты способны поднять настроение.

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"Как раз речь идет о том, где есть эльтриптофан. Их очень много. Даже цельнозерновой хлеб — это также эльтриптофан. Бобовые — это эльтриптофан. Мясо — это эльтриптофан. А вот глюкоза уже нет. Шоколадка это уже нет. Поэтому дайте эти вещества, из которых в кишечнике создастся серотонин, а он доберется до мозга. Это гормон счастья, и, кстати, серотонин имеет непосредственное отношение ко сну", — рассказывает президент Всеукраинской ассоциации психосоматической медицины Олег Чабан.

Почти час зрители непрерывно задавали вопросы эксперту. Олег Чабан не успел ответить на все, так что дальше будет.

"Когда меня приглашают на подобные проекты, я всегда поддерживаю, потому что это и есть психообразование. У меня уже не первый раз сотрудничество с Фондом Рината Ахметова, и я считаю, что подобные проекты, которые делает этот фонд, он заслуживает благодарности, продвижения и распространение разных специалистов", — отметил президент Всеукраинской ассоциации психосоматической медицины Олег Чабан.

Ситуация с COVID-19

В Украине снова увеличилась оранжевая карантинная зона – там оказались еще четыре области. 24 января зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6203 больше, чем за 23 января.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 1507 человек;
  • летальных исходов – 161;
  • выздоровели – 5863 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 889 488 человек;
  • выздоровело – 3 591 201 человек;
  • летальных исходов – 99 443.

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