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В Украине хотят ввести штрафы за фейковые COVID-сертификаты – когда и сколько

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 января, 10:06
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Сейчас срок действия документа о вакцинации сократили с 365 до 270 дней
В Украине могут штрафовать за поддельный сертификат. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине могут штрафовать за поддельный сертификат. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде во вторник, 25 января, планируют принять штрафы для людей с поддельными COVID-сертификатами.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что известно?

На первом заседании ВР в 2022 году депутаты рассмотрят законопроект №6084 об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Они хотят ввести штрафы от 17 тысяч гривен.

Кроме того, медикам, которые изготавливают фейковые COVID-сертификаты, может грозить тюремный срок на два года.

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

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"Теперь все, кто вакцинировался бустером, сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.

Кабмин поддержал решение.

Порядок формирования и использования СОVID-сертификатов изменился на основании бустерной дозы.

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Украинцы могут аннулировать фейковый COVID-сертификат

Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Украины Мария Карчевич.

Как стало известно, семейный врач может аннулировать фейковый сертификат, а затем выпишет направление на реальную вакцинацию. Для этого необходимо:

  • Обратиться к семейному врачу
  • Затем врач информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ
  • После этого врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему здравоохранения

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