В Украине хотят ввести штрафы за фейковые COVID-сертификаты – когда и сколько

В Верховной Раде во вторник, 25 января, планируют принять штрафы для людей с поддельными COVID-сертификатами.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Что известно?
На первом заседании ВР в 2022 году депутаты рассмотрят законопроект №6084 об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Они хотят ввести штрафы от 17 тысяч гривен.
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Кроме того, медикам, которые изготавливают фейковые COVID-сертификаты, может грозить тюремный срок на два года.
В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
"Теперь все, кто вакцинировался бустером, сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.
Кабмин поддержал решение.
Порядок формирования и использования СОVID-сертификатов изменился на основании бустерной дозы.
Украинцы могут аннулировать фейковый COVID-сертификат
Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Украины Мария Карчевич.
Как стало известно, семейный врач может аннулировать фейковый сертификат, а затем выпишет направление на реальную вакцинацию. Для этого необходимо:
- Обратиться к семейному врачу
- Затем врач информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ
- После этого врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему здравоохранения