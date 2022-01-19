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"Спроси у доктора": специалист рассказала о хронической форме коронавируса (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 января, 08:00
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Каждый второй взрослый имеет продолжительный COVID

Выздоровев от ковида — рано ставить точку. Оказывается, что заболевание имеет и хроническую форму. Медики говорят: не стоит легкомыслить! Как быть тем, кто до сих пор считает коронавирус выдумкой — подробнее от профессиональных врачей.

Новая волна COVID

Она передает опыт украинских ученых иностранным студентам. Заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко уверена: все предпосылки для очередной волны ковида в Украине уже есть.

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"Это связано с тем, что закончились каникулы. Количество источников инфекции увеличилось", — говорит заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко.

И это только одна из причин. Другие: быстрый и агрессивный "Омикрон", а также сами люди, не соблюдающие правила карантина — это, конечно, маски и социальная дистанция.

Серьезные последствия

Сейчас ученые изучают серьезные последствия для переболевших. Ковид может остаться с человеком навсегда. Об этом Татьяна Чумаченко сообщила в ходе онлайн-трансляции в соцсети, которую провел Фонд Рината Ахметова.

"Каждый второй взрослый имеет длительный ковид. На сегодняшний день рассматривается вопрос дополнительной нозологической формы — хронический ковид.", — рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко.

Не все еще верят в COVID

А вот новый штамм "Дельтакрон" не сможет стать доминантным, по крайней мере, в ближайшее время. А тем, кто до сих пор не верит в ковид, Татьяна Чумаченко дает совет.

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"Надо иметь критическое мышление. Прислушаться к специалистам, а не слушать сплетни. Ковид-диссидентам я бы порекомендовала почитать научную литературу", — отметила Татьяна Чумаченко.

Лечение

Относительно лечения от ковида, его уже вводят, но нужно время.

"Уже появились препараты и против самого вируса, которые на сегодня начинают внедряться в первую очередь в тех странах, где есть больше денег", — говорит Татьяна Чумаченко.

"Спроси у доктора"

"Спроси у доктора" – часть проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Всего на преодоление коронавируса Ринат Ахметов выделил около полумиллиарда гривен, благодаря чему помог выжить около 1,5 миллионам человек. За все время эфиров на диджитал-площадках контент проекта просмотрели более 21 миллиона раз.

"Это очень важно. Я надеюсь, что наша работа, наши слова — к ним кто-то все-таки прислушается. Мне потом рассказывают: тебя послушали и пошли вакцинироваться", — рассказывает заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко.

Для улучшения ситуации Татьяна Чумаченко советует почаще улыбаться.

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Таблетки от коронавируса

В мире уже появились таблетки от COVID-19. Скоро они могут быть и в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что страна приобретет препарат на 300 тыс. курсов. Таблетки смогут защитить от "Омикрона" и других штаммов коронавируса.

В мире уже существуют таблетки "Молнупиравир" от COVID-19. Фармацевтическая компания Merck заявляет, что разработала механизм, который будет работать против "Омикрона" и других штаммов.

"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против "Омикрона". Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может появиться", — заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли на конференции по здравоохранению, организованной JP Morgan.

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