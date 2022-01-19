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"Запитай у лікаря": фахівчиня розповіла про хронічну форму коронавірусу (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 08:00
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Кожен другий дорослий має тривалий COVID

Одужавши від ковіду — зарано ставити крапку. Виявляється, що хвороба має і хронічну форму. Медики кажуть: не варто легковажити! Як бути тим, хто досі вважає коронавірус вигадкою — детальніше від фахових лікарів.

Нова хвиля COVID

Вона передає досвід українських науковців іноземним студентам. Завідувачка кафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко впевнена: всі передумови для чергової хвилі ковіду в Україні вже є.

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"Це пов'язано з тим, що закінчилися канікули. Кількість джерел інфекції збільшилося", — каже завідувачка кафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко.

І це лише одна серед причин. Інші: швидкий та агресивний "Омікрон", а також самі люди, які не дотримуються правил карантину — це, звісно, маски та соціальна дистанція.

Серйозні наслідки

Зараз науковці вивчають серйозні наслідки для тих, хто перехворів. Ковід може залишитись з людиною назавжди. Про це Тетяна Чумаченко повідомила під час онлайн-трансляції в соцмережі, яку провів Фонд Ріната Ахметова.

"Кожен другий дорослий має тривалий ковід. Сьогодні розглядається питання додаткової нозологічної форми — хронічний ковід", — розповіла завідувачка кафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко.

Не всі ще вірять у COVID

А ось новий штам "Дельтакрон" не зможе стати домінантним, принаймні найближчим часом. А тим, хто досі не вірить у ковід, Тетяна Чумаченко дає пораду.

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"Треба мати критичне мислення. Прислухатися до фахівців, а не слухати плітки. Ковід-дисидентам я б порекомендувала почитати наукову літературу", — зазначила Тетяна Чумаченко.

Лікування

Щодо лікування від ковіду, його вже запроваджують, але потрібен час.

"Вже з'явилися препарати й проти самого вірусу, які на сьогодні починають впроваджуватися в першу чергу в тих країнах, де є більше грошей", — каже Тетяна Чумаченко.

"Запитай у лікаря"

"Запитай у лікаря" – частина проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні". Загалом на подолання коронавірусу Рінат Ахметов виділив близько пів мільярда гривень, завдяки цьому допоміг вижити близько 1,5 мільйонам людей. За весь час ефірів на диджитал-майданчиках контент проєкту переглянули понад 21 мільйон разів.

"Це дуже важливо. Я сподіваюся, що наша робота, наші слова — до них хтось все-таки прислухається. Мені потім розповідають: тебе послухали і пішли вакцинуватися", — розповідає завідувачка кафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко.

Для покращення ситуації Тетяна Чумаченко радить частіше всміхатися.

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Таблетки від коронавірусу

У світі вже з'явилися таблетки від COVID-19. Скоро вони можуть бути і в Україні. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що країна придбає препарат на 300 тис. курсів. Таблетки зможуть захистити від "Омікрону" та інших штамів коронавірусу.

У світі вже є таблетки "Молнупіравір" від COVID-19. Фармацевтична компанія Merck заявляє, що знайшла механізм, який працюватиме проти "Омікрону" та інших штамів.

"Ми впевнені, що ці таблетки будуть ефективні проти "Омікрону". Цей механізм на молекулярному рівні діятиме проти "Омікрону" і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанта, який може виникнути", – заявив глава компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров'я, організованій JP Morgan.

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