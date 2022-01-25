Різкий стрибок. В Україні за добу виявили понад 19 тисяч COVID-хворих

В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
Далі по темі
- госпіталізовано – 1507 осіб;
- летальних випадків – 161;
- одужало – 5 863 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 889 488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних випадків – 99 443.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1589;
Вінницька область – 1207;
Волинська область – 492;
Дніпропетровська область – 574;
Донецька область – 788;
Житомирська область – 269;
Закарпатська область – 680;
Запорізька область – 462;
Івано-Франківська область – 1387;
Київська область – 745;
Кіровоградська область – 95;
Луганська область – 387;
Львівська область – 2299;
Миколаївська область – 306;
Одеська область – 910;
Полтавська область – 697;
Рівненська область – 809;
Сумська область – 809;
Тернопільська область – 1164;
Харківська область – 1038;
Херсонська область – 122;
Хмельницька область – 579;
Черкаська область – 490;
Чернівецька область – 919;
Чернігівська область – 301.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
В Україні буде вдвічі більше випадків COVID-19, ніж було восени
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації від коронавірусу кількість госпіталізованих із COVID-19 під час нової хвилі буде меншою. Водночас він зазначив, що самих випадків зараження буде вдвічі більше, ніж восени минулого року.
Ляшко сказав, що сьогодні спостерігається збільшення випадків коронавірусної хвороби вдвічі, проте кількість госпіталізацій збільшується лише на 5 відсотків.
"Хочу назвати цифру – 18 тисяч. Ця кількість життів, які сьогодні, як показує математичне моделювання, врятувала вакцинація від COVID-19", – повідомив міністр.
Нова хвиля COVID-19
Ляшко стверджує, що у разі збільшення кількості вакцинованих нову хвилю коронавірусної хвороби, попри прогнозовану більшу кількість випадків, Україна пройде спокійніше, ніж попередні хвилі.
"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде вдвічі більшою, ніж було під час минулої хвилі у жовтні-листопаді, водночас госпіталізація буде меншою, так само як і кількість смертей", – сказав Віктор Ляшко.
Глава МОЗ пояснив, що цьому сприяє як імунізація населення, так і те, що штам "Омікрон", як свідчить перебіг захворювання в європейських країнах, менш агресивний.
Коли в Україні чекати на стрибок COVID-19?
З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. Також у найближчі два тижні в країні буде пікове навантаження.
Наприклад, якщо за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.
"Всі випадки COVID-19 реєструються шляхом надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають це робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.
Кількість хворих наближатиметься до показників тих країн, кількість населення яких орієнтовно дорівнює населенню України.
"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих більше ніж 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можлива більша кількість хворих, до 40 тис. на добу через заразність вірусу, можливі великі втрати. У найближчі два тижні буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.