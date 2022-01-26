COVID-19 серед дітей. В яких областях школи перейшли на "дистанційку"

З 24 січня у країні знову з'явилася червона зона карантину через високу захворюваність на COVID-19. Школи у багатьох містах масово переводять на дистанційне навчання.
Сайт "Сьогодні" розповідає, які школи перейшли на "дистанційку", а які лише збираються.
Закарпатська область
У Закарпатській області 24 січня регіональна комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала перевести школи на дистанційне навчання.
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Херсонська область
На Херсонщині учнів старших та молодших класів переводять на дистанційне навчання з 27 січня. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Чернівецька область
У Чернівецькій області усі навчальні заклади перевели на дистанційне навчання. Такі зміни призначили із п'ятниці, 21 січня.
У регіоні місцева влада вирішила запровадити "дистанційку" через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.
Ужгород
В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчаються онлайн вже із понеділка, 24 січня.
У всіх школах Ужгорода запроваджено карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.
Карантин відноситься також до міських художніх та спортивних шкіл.
Тернопіль
З 20 січня на "дистанційку" перейшли учні 5-11 класів у 16 школах Тернополя.
Одеса
Директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич повідомила про можливість переведення шкіл на дистанційну форму навчання з 27 січня. Це питання розгляне міська комісія ТЕБ. Відправити на "віддалене навчання" планується учнів 1-11 класів.
Суми
У Сумах учнів 5-11 класів відправили на дистанційне навчання із 24 січня. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Луцьк
У Луцьку учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання відсьогодні, 26 січня. При цьому учні початкової школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) продовжать навчатися у очному режимі. Робота закладів дошкільної освіти не зміниться.
Київ
У коментарі РБК-Україна голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що рішення про переведення столичних шкіл на дистанційне навчання ухвалять незабаром.
На запитання про те, коли Київ може перейти до червоної зони адаптивного карантину, Рубан сказав, що поки що не може сказати точно і навіть спрогнозувати.
Львів
У Львові усі навчальні заклади пішли на дистанційне навчання. Це пов'язано з зростанням захворювання COVID-19.
Згідно з результатами комісії з надзвичайних ситуацій у Львові через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка, 24 січня, 5-11 класи переходять на дистанційне навчання.
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