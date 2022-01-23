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Отменят ли COVID-сертификаты в Украине? Экс-санврач ответил

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 января, 16:24
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В Украине все еще высокие показатели уровня заболеваемости, тяжести болезни и летальности
Врач ответил, отменят ли в Украине маски и COVID-сертификаты
Врач ответил, отменят ли в Украине маски и COVID-сертификаты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине слишком рано начинают отменять карантинные ограничения. Локдаун был бы более эффективным в борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, передает "Обозреватель".

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Стоит ли снимать карантинные ограничения?

По словам Бережнова, в Великобритании уже отменяют маски и сертификаты вакцинации, но в Украине еще рано принимать такое решение.

"Мне трудно оценить решение британского премьера, потому что я не владею информацией об эпидемической ситуации в Великобритании. Но если смотреть на то, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, то полностью снимать ограничения, с моей точки зрения, еще рано. Сейчас по миру идет новая волна заболеваемости", – сказал Бережнов.

От чего зависит смягчение карантина?

Чтобы снимать ограничения нужно четко понимать, как развивается эпидемический процесс.

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"Но если премьер принимает такое решение, наверняка оно основано на проведенных исследованиях, на оценках и прогнозах ученых и так далее. Скорее всего, решение было принято не единолично. Но это не значит, что раз Великобритания отменяет ограничения, надо отменять и нам в Украине. Это будет слишком рано. Я бы все равно относился к этому с осторожностью. Есть вещи, которые надо продолжать", – добавил экс-санврач.

В Украине все еще высокие показатели уровня заболеваемости, тяжести болезни и летальности.

Когда ждать пика заболеваемости?

По словам Бережнова, в Украине могут фиксировать 40 тысяч новых случаев COVID -19 в сутки.

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"Конкретная цифра новых случаев заболеваний в сутки будет зависеть от того, сколько людей мы протестируем. Понятно, что идет рост количества заражений и больных. Думаю, еще неделю-две заболеваемость будет расти, может дойти и до 40 тысяч в день", – сказал экс-санврач.

Красная зона снова возвращается

В Ивано-Франковской области зашкаливают COVID-показатели. По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости.

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