Бустерная доза продлит действие COVID-сертификата – Кабмин

Третья доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин, а также снижает риск госпитализации и смерти

Срок действия сертификата вакцинации продлят не всем / Коллаж "Сегодня"

Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли сегодня, 19 января, на заседании Кабмина.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії" будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В чем смысл бустерной дозы

Главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин отметил, что бустерная доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин и снижает риск госпитализации и смерти в результате болезни.

"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.

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Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.

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