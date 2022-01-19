Бустерная доза продлит действие COVID-сертификата – Кабмин

Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли сегодня, 19 января, на заседании Кабмина.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії" будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Далее по теме
В чем смысл бустерной дозы
Главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин отметил, что бустерная доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин и снижает риск госпитализации и смерти в результате болезни.
"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.
Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.
Ранее мы писали:
- Как эффективны COVID-вакцины, какие существуют в Украине? Рассказываем самое важное.
- Как работает вакцина AstraZeneca? В Минздраве объяснили.