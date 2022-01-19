Бустерна доза продовжить дію COVID-сертифіката – Кабмін

Третя доза допомагає відновити ефективність COVID-вакцин, а також знижує ризик госпіталізації та смерті

Термін дії сертифіката вакцинації продовжать не всім / Колаж "Сьогодні"

Бустерна доза продовжуватиме дію COVID-сертифікатів в Україні на 270 днів. Таке рішення ухвалили сьогодні, 19 січня, на засіданні Кабміну.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Тепер у будь-кого, хто вакцинувався третьою дозою, одразу строк сертифіката, який є у "Дії", буде продовжено і матиме строк дії 270 днів (9 місяців)", – стверджує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

У чому сенс бустерної дози

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що бустерна доза допомагає відновити ефективність COVID-вакцин та знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок хвороби.

"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами було зроблено базовий курс", – Написав Кузін.

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Ефективність двох доз вакцини проти варіанта "Омікрон" швидко знижується, але після бустерної дози захист відновлюється.

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