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Бустерна доза в Україні: навіщо вона потрібна і як діє на організм

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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14 січня, 15:14
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Ефективність двох доз вакцини проти коронавірусу швидко знижується, але саме після бустерної дози захист відновлюється
Головний санлікар розповів про переваги бустерної дози вакцини
Головний санлікар розповів про переваги бустерної дози вакцини / Фото: Колаж: Сьогодні

Ефективність будь-якої вакцини проти коронавірусу з часом знижується, а бустерна доза дає можливість краще захистити свій організм.

Про це на сторінці у Facebook написав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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В чому сенс бустерної дози

Кузін зауважив, що бустерна доза допомагає поновити ефективність COVID-вакцин та зменшує ризик госпіталізації і смерті внаслідок хвороби.

"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зробленим базовий курс", – написав Кузін.

Ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується, але саме після бустерної дози захист відновлюється.

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Хто може отримати бустерну дозу

Наразі в Україні бустерну дозу можуть отримати повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад 6 місяців тому. Оптимальний термін введення "бустеру" від 6 до 9 місяців.

"Закликаю не зволікати із отриманням як і базового курсу вакцинації, так і "бустеру", адже це єдина можливість вберегтись від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби", – написав Кузін.

За його словами, це дуже важливо для літніх людей та людей із супутніми хворобами. Базовий курс вакцинації допоможе зберегти життя саме цій категорії людей, а бустерна доза допоможе поновити захист.

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Чому COVID-19 постійно мутує

Експерт назвав причину мутації COVID-19. Про це сказав голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

"Невакцинована людина — це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими", – зазначив Сергій Комісаренко.

Він додав, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 є дуже небезпечним.

Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси і боротися з ними, але при такому подвійному навантаженні вона може не витримати. Тому вкрай важливо вакцинуватися і проти COVID-19, і проти грипу.

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