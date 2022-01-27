"Красных" снова больше. Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

По состоянию на 27 января в Украине в красную карантинную зону вошли два региона. "Оранжевыми" стали 14 областей.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
Сейчас в красную зону карантина входят следующие области:
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- Ровенская
- Ивано-Франковская
В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Львовская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 27 января
В Украине за сутки нашли более 32 тысяч новых больных COVID-19
За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 847, медработников – 797.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 016 человек;
- летальных исходов – 154;
- выздоровело – 5 237 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 946 202 человека;
- выздоровело – 3 601 952 человека;
- летальных исходов – 99 738;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.
Вакцинация в Украине
За сутки 82 360 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу – 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.
С начала вакцинальной кампании прививку сделали 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек.
В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.