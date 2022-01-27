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СЬОГОДНІ Новини України

Червоних знову більше. МОЗ оновив карантинні зони в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 09:35
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Ситуація з коронавірусом у країні розпалюється
Чергова хвиля захворювань може тривати до квітня
Чергова хвиля захворювань може тривати до квітня / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 27 січня в Україні дочервоної карантинної зониувійшли два регіони. Помаранчевими стали 14 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

Зараз до червоної зони карантину входять такі області:

  • Рівненська
  • Івано-Франківська

У помаранчевій карантинній зоні перебувають такі області:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Чернівецька.

Всі інші регіони входять до жовтої зони карантину.

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Карантинні зони в Україні станом на 27 січня

В Україні за добу виявили понад 32 тисячі нових хворих на COVID-19

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих дітей – 4847, медпрацівників – 797.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3016 осіб;
  • летальних наслідків – 154;
  • одужало – 5237 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 946 202 особи;
  • одужали – 3 601 952 особи;
  • летальних наслідків – 99738;
  • проведено ПЛР-тестуваннь – 17 756 198.

Вакцинація в Україні

За добу 82 360 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 особи, другу дозу – 29 726 осіб, додаткову дозу отримали 684 особи, бустерну дозу – 23 056 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 15 250 202 особи, з них отримали першу дозу – 15 250 200 осіб, отримали дві дози – 14 549 494 особи, отримали додаткову дозу – 14 921 особа, бустерну дозу – 271 119 осіб.

Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

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