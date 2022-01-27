Червоних знову більше. МОЗ оновив карантинні зони в Україні

Ситуація з коронавірусом у країні розпалюється

Чергова хвиля захворювань може тривати до квітня / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 27 січня в Україні дочервоної карантинної зониувійшли два регіони. Помаранчевими стали 14 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

Зараз до червоної зони карантину входять такі області:

Рівненська

Івано-Франківська

У помаранчевій карантинній зоні перебувають такі області:

Вінницька,

Волинська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Львівська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Чернівецька.

Всі інші регіони входять до жовтої зони карантину.

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Карантинні зони в Україні станом на 27 січня

В Україні за добу виявили понад 32 тисячі нових хворих на COVID-19

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих дітей – 4847, медпрацівників – 797.

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