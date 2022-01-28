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Что делать при положительном тесте на COVID-19? Рассказываем самое главное

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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28 января, 07:00
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Только вакцинация и противоэпидемические правила способны защитить от COVID-19
Если вы заболели коронавирусом, то обязательно оставайтесь дома
Если вы заболели коронавирусом, то обязательно оставайтесь дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет заболеваемость на коронавирус. В начале февраля эксперты прогнозируют до 40 тыс. заражений в сутки.

Сайт "Сегодня" пишет о том, что важно знать, если вы оказались в числе COVID-зараженных.

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Действия при положительном тесте на COVID-19

Основные правила:

  • оставайтесь дома и физически не контактируйте с другими людьми,
  • сообщите контактным лицам о положительном тесте,
  • обратитесь к семейному врачу и следуйте инструкциям,
  • подробно опишите ваши симптомы,
  • вызовите "скорую" при необходимости неотложной помощи.

Симптомы для госпитализации

Отметим, что решение по госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся комплексе симптомов у конкретного больного.

Главные признаки для госпитализации:

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  • боль в грудной клетке;
  • тяжесть дыхания;
  • одышка в состоянии покоя;
  • признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация (определение степени насыщения крови кислородом – ред.) с уровнем кислорода в крови менее 92%;
  • нарушение сознания;
  • другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Прогноз COVID-заболеваемости

За последнюю неделю среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество смертей составляет – 125 в день.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января – 8 февраля 2022 года, сделанном Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

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"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет составлять 29 878 (25 012-34 266) в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2-8 февраля 2022 года", – говорится в прогнозе.

Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже немного перегружена. Уже достигнут рекорд положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тысяч).

Вакцинация и риск госпитализации

В прогнозе добавили, что, "несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма омикрон, ее уровень после вакцинации относительно госпитализаций составляет 75%".

"Следовательно, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни", – говорится в прогнозе.

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