Что делать при положительном тесте на COVID-19? Рассказываем самое главное

В Украине растет заболеваемость на коронавирус. В начале февраля эксперты прогнозируют до 40 тыс. заражений в сутки.
Сайт "Сегодня" пишет о том, что важно знать, если вы оказались в числе COVID-зараженных.
Действия при положительном тесте на COVID-19
Основные правила:
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- оставайтесь дома и физически не контактируйте с другими людьми,
- сообщите контактным лицам о положительном тесте,
- обратитесь к семейному врачу и следуйте инструкциям,
- подробно опишите ваши симптомы,
- вызовите "скорую" при необходимости неотложной помощи.
Симптомы для госпитализации
Отметим, что решение по госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся комплексе симптомов у конкретного больного.
Главные признаки для госпитализации:
- боль в грудной клетке;
- тяжесть дыхания;
- одышка в состоянии покоя;
- признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация (определение степени насыщения крови кислородом – ред.) с уровнем кислорода в крови менее 92%;
- нарушение сознания;
- другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.
Прогноз COVID-заболеваемости
За последнюю неделю среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество смертей составляет – 125 в день.
Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января – 8 февраля 2022 года, сделанном Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 в стране.
"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет составлять 29 878 (25 012-34 266) в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2-8 февраля 2022 года", – говорится в прогнозе.
Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже немного перегружена. Уже достигнут рекорд положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тысяч).
Вакцинация и риск госпитализации
В прогнозе добавили, что, "несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма омикрон, ее уровень после вакцинации относительно госпитализаций составляет 75%".
"Следовательно, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни", – говорится в прогнозе.