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Що робити при позитивному тесті на COVID-19? Розповідаємо найголовніше

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 07:00
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Тільки вакцинація та протиепідемічні правила здатні захистити від COVID-19.
Якщо ви захворіли на коронавірус, то обов'язково залишайтеся вдома
Якщо ви захворіли на коронавірус, то обов'язково залишайтеся вдома / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає захворюваність на коронавірус. На початку лютого експерти прогнозують до 40 тис. заражень на добу.

Сайт "Сегодня" пише про те, що важливо знати, якщо ви опинилися в числі COVID-заражених.

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Події при позитивному тесті на COVID-19

Основні правила:

  • залишайтеся вдома та фізично не контактуйте з іншими людьми;
  • повідомте контактних осіб про позитивний тест;
  • зверніться до сімейного лікаря та дотримуйтесь інструкцій;
  • докладно опишіть ваші симптоми;
  • викличте "швидку" за необхідності невідкладної допомоги.

Симптоми для госпіталізації

Зазначимо, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, ґрунтуючись на наявному комплексі симптомів у конкретного хворого.

Основні ознаки для госпіталізації:

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  • біль у грудній клітці;
  • тяжкість дихання;
  • задишка у стані спокою;
  • ознаки дихальної недостатності;
  • сатурація (визначення ступеня насичення крові киснем – ред.) із рівнем кисню у крові менше 92%;
  • порушення свідомості;
  • інші ознаки, що загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Прогноз COVID-захворюваності

За останній тиждень середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні збільшилася до 18 987 на день, а середня кількість смертей становить 125 на день.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року, зробленому Робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних із пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 у країні.

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"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків становитиме 29 878 (25 012-34 266) протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39 241 (20 596-52 651) – протягом тижня 2-8 лютого 2022 року", – йдеться у прогнозі.

Але показники захворюваності залежатимуть від можливостей системи тестування, яка вже трохи перевантажена. Вже досягнуто рекорду позитивних ПЛР-тестів на добу (майже 36 тисяч).

Вакцинація та ризик госпіталізації

У прогнозі додали, що " незважаючи на зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму омікрон, його рівень після вакцинації щодо госпіталізацій становить 75%".

"Отже, вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти тяжкого перебігу хвороби", – йдеться у прогнозі.

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