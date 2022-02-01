Пів країни скоро стане "червоною" – тривожний COVID-прогноз щодо України

В Україні найближчим часом може різко розширитись червона зона – які області під загрозою

В Україні розшириться червона зона / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цього тижня до червоної зони карантину можуть потрапити ще дев'ять областей. Поки що в Україні "червоних" лише два регіони.

Про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмина на брифінгу.

Реклама

За словами Кузьминої, ці дев'ять регіонів уже мають ознаки червоної зони, тому перейти до неї можуть найближчими днями.

Які області під загрозою?

Вінницька,

Донецька,

Волинська,

Житомирська,

Закарпатська,

Львівська,

Одеська,

Сумська,

Хмельницький.

Що заборонено у червоній зоні?

робота закладів громадського харчування;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш як 100% працівників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані та мати зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.