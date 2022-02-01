Нові сертифікати та пік захворюваності: що відбувається з COVID-19 в Україні

Україна поступово наближається до піку COVID-захворюваності. Найближчими тижнями чекають до 50 тисяч нових хворих на добу. Ситуація у регіонах теж погіршується. У помаранчевій зоні карантину вже 18 областей та Київ.
Головне про ситуацію з коронавірусом в Україні – у матеріалі новин "Сьогодні".
Коронавірус в Україні
За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 4056 дітей та 337 медиків.
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Також минулої доби госпіталізували 2069 осіб, зафіксували 192 летальні результати, одужали – 8835 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 4 095 263 особи;
- одужали – 3631580 осіб;
- летальних наслідків – 100 395.
Усього провели 18 113 574 ПЛР-тестування.
Пік COVID-захворюваності
Найвищі показники захворюваності на СOVID-19 в Україні будуть вже цього тижня, максимум протягом двох тижнів. У лютому очікується близько 50 тисяч хворих на добу. Про це заявив заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.
Вакцинація населення
За останню добу 65 655 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 осіб, другу дозу – 25 525 осіб, додаткову дозу отримали 480 осіб, бустерну дозу – 16 372 особи.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 особи, з них отримали першу дозу – 15 347 951 особа, отримали дві дози – 14 645 012 осіб, отримали додаткову дозу – 17 175 осіб, бустерну дозу – 356 098 осіб.
Усього провели 30 366 236 щеплень.
Сертифікати з бустерною вакцинацією
У "Дії" тепер можна згенерувати сертифікат про вакцинацію бустерною дозою препарату проти COVID-19. Якщо, наприклад, людина вакцинувалася третьою дозою у січні, то її внутрішній та міжнародний сертифікати будуть дійсними до жовтня 2022 року.
Слід зазначити, якщо ви робили перші дві дози щеплень однією вакциною, наприклад CoronaVac, а бустерну зробили Pfizer, то в сертифікаті буде вказано лише вакцинацію "бустерним" препаратом.
Карантинні зони
До червоної зони потрапили області:
- Івано-Франківська
- Рівненська.
До помаранчевої карантинної зони входять:
- м. Київ
- Вінницька
- Волинська
- Донецька
- Житомирська
- Закарпатська
- Запорізька
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Одеська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Черкаська
- Чернівецька
- Чернігівська області.
Решта входять до жовтої зони карантину.
COVID-19 одночасно із грипом
Захворіти одночасно на COVID-19 і грип. Тільки уявіть, поєднання двох небезпечних та важких недуг – цілком можливе. Це вже трапляється з українцями. Лікарі називають такий вірусний коктейль – флурон.
Флурон – це одночасне інфікування грипом та ковідом. Тепер таке поєднання вірусів як слід не досліджено, тому і спрогнозувати перебіг хвороби важко. Медики кажуть: ковід та грип можуть як посилити симптоми один одного, так і навпаки – нейтралізувати.
Поєднана інфекція не так буде страшна, як тандемна, коли спочатку перехворіти на щось одне, а потім зустрітися з іншою інфекцією. Будь-яка інфекція, якщо ви її перенесли досить легко, все одно задіяла і знизила певні ресурси вашої імунної системи і найближчими тижнями ваш захист буде знижений.
Тому ймовірність тяжчого перебігу хвороби є. Але симптоми флурону типові як грипу, і коронавірусу. Встановити, на що саме хворіє людина, можна лише за допомогою спеціальних ПЛР-тестів. І такі випадки зараження були передбачуваними, кажуть епідеміологи, і залежать від одночасного спалаху грипу та коронавірусу.
Ті поодинокі випадки, які сьогодні виявлені, які сьогодні вивчаються – вивчаються у дітей, вивчаються у дорослих.
Проте небезпека підхопити одразу два віруси зникне разом із закінченням сезону грипу – а це буде посеред весни.
Поки що вберегтися від флурону можливо лише завдяки вакцинації та заходам безпеки. Епідеміологи радять носити маски та уникати великого скупчення людей.
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