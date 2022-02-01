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СЬОГОДНІ Новини України

Нові сертифікати та пік захворюваності: що відбувається з COVID-19 в Україні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 10:50
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Ситуація з COVID-показниками у різних областях країни продовжує погіршуватись
В Україні вже з'явилися нові сертифікати вакцинації від коронавірусу
В Україні вже з'явилися нові сертифікати вакцинації від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна поступово наближається до піку COVID-захворюваності. Найближчими тижнями чекають до 50 тисяч нових хворих на добу. Ситуація у регіонах теж погіршується. У помаранчевій зоні карантину вже 18 областей та Київ.

Головне про ситуацію з коронавірусом в Україні – у матеріалі новин "Сьогодні".

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Коронавірус в Україні

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 4056 дітей та 337 медиків.

Також минулої доби госпіталізували 2069 осіб, зафіксували 192 летальні результати, одужали – 8835 осіб.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіли – 4 095 263 особи;
  • одужали – 3631580 осіб;
  • летальних наслідків – 100 395.

Усього провели 18 113 574 ПЛР-тестування.

Пік COVID-захворюваності

Найвищі показники захворюваності на СOVID-19 в Україні будуть вже цього тижня, максимум протягом двох тижнів. У лютому очікується близько 50 тисяч хворих на добу. Про це заявив заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.

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Вакцинація населення

За останню добу 65 655 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 осіб, другу дозу – 25 525 осіб, додаткову дозу отримали 480 осіб, бустерну дозу – 16 372 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 особи, з них отримали першу дозу – 15 347 951 особа, отримали дві дози – 14 645 012 осіб, отримали додаткову дозу – 17 175 осіб, бустерну дозу – 356 098 осіб.

Усього провели 30 366 236 щеплень.

Сертифікати з бустерною вакцинацією

У "Дії" тепер можна згенерувати сертифікат про вакцинацію бустерною дозою препарату проти COVID-19. Якщо, наприклад, людина вакцинувалася третьою дозою у січні, то її внутрішній та міжнародний сертифікати будуть дійсними до жовтня 2022 року.

Слід зазначити, якщо ви робили перші дві дози щеплень однією вакциною, наприклад CoronaVac, а бустерну зробили Pfizer, то в сертифікаті буде вказано лише вакцинацію "бустерним" препаратом.

Карантинні зони

До червоної зони потрапили області:

  • Івано-Франківська
  • Рівненська.

До помаранчевої карантинної зони входять:

  • м. Київ
  • Вінницька
  • Волинська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Закарпатська
  • Запорізька
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Сумська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернівецька
  • Чернігівська області.

Решта входять до жовтої зони карантину.

COVID-19 одночасно із грипом

Захворіти одночасно на COVID-19 і грип. Тільки уявіть, поєднання двох небезпечних та важких недуг – цілком можливе. Це вже трапляється з українцями. Лікарі називають такий вірусний коктейль – флурон.

Флурон – це одночасне інфікування грипом та ковідом. Тепер таке поєднання вірусів як слід не досліджено, тому і спрогнозувати перебіг хвороби важко. Медики кажуть: ковід та грип можуть як посилити симптоми один одного, так і навпаки – нейтралізувати.

Поєднана інфекція не так буде страшна, як тандемна, коли спочатку перехворіти на щось одне, а потім зустрітися з іншою інфекцією. Будь-яка інфекція, якщо ви її перенесли досить легко, все одно задіяла і знизила певні ресурси вашої імунної системи і найближчими тижнями ваш захист буде знижений.

Тому ймовірність тяжчого перебігу хвороби є. Але симптоми флурону типові як грипу, і коронавірусу. Встановити, на що саме хворіє людина, можна лише за допомогою спеціальних ПЛР-тестів. І такі випадки зараження були передбачуваними, кажуть епідеміологи, і залежать від одночасного спалаху грипу та коронавірусу.

Ті поодинокі випадки, які сьогодні виявлені, які сьогодні вивчаються – вивчаються у дітей, вивчаються у дорослих.

Проте небезпека підхопити одразу два віруси зникне разом із закінченням сезону грипу – а це буде посеред весни.

Поки що вберегтися від флурону можливо лише завдяки вакцинації та заходам безпеки. Епідеміологи радять носити маски та уникати великого скупчення людей.

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