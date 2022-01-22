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Діти переносять "Омікрон" важче? Ляшко відповів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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22 січня, 13:15
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За добу 21 січня в Україні виявили 2838 хворих на COVID-19 дітей
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як переносять коронавірус діти
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як переносять коронавірус діти / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає захворюваність COVID-19, а штам "Омікрон" швидко поширюється серед людей. Найбільше він вражає дітей.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

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Скільки дітей хворіють на COVID-19?

Ляшко сказав, що за останній день серед усіх нових COVID-випадків у країні на дітей припало 12%.

"А в середньому, з 10 по 20 січня – це від 6 до 10%. Серед усіх госпіталізованих частка дітей становить 16%, хоча спочатку було 19%. Це поки що складно назвати статистикою, тому що аналіз робиться на невеликих цифрах, адже ми тільки входимо в цю хвилю", – пояснив міністр.

Які можуть бути ознаки?

У дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію та температуру 38. Також було зафіксовано поодинокі випадки пневмоній. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі потреба у кисневій підтримці виникає досить рідко.

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"Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І, як правило, вони звертаються за екстреною медичною допомогою. Екстрена медична допомога не відмовляє, бо йдеться про дітей. Вони забирають та відвозять їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі, – зазвичай минає день-два і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують", – сказав Ляшко.

Хто важче переносить СOVID-19?

Як сказав Ляшко, коронавірус найскладніше переносять діти з діабетом та онкологічними захворюваннями.

"Щодо летальності серед дітей, то поки що змін не спостерігається. Але якщо відштовхуватися від прикладу європейських країн – вона невелика у відсотковому співвідношенні", – наголосив міністр.

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Як впливає "Омікрон" на організм дитини?

Одна з особливостей "Омікрону" – він більше вражає дітей, порівняно з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж решта вікових категорій населення.

Коронавірус в Україні

За добу 21 січня в Україні виявили 22 473 нових підтверджених випадки COVID-19. Серед хворих – 2838 дітей та 535 медиків.

Минулої доби госпіталізували 2608 осіб, зафіксували 136 смертей, а одужали 4610 осіб.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні одужали 3 580 878 осіб.

Усього провели 17 455 150 ПЛР-тестування.

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