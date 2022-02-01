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При каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую: инструкция от Минздрава

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 13:46
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В случае инфицирования коронавирусом пациент должен быть под наблюдением своего семейного врача
Наличие кашля не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи
Наличие кашля не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество COVID-больных в Украине стремительно растет. Увеличивается и нагрузка на работников первичного уровня оказания медицинской помощи и работников экстренной медицинской помощи.

Сайт "Сегодня" рассказывает, когда стоит вызывать медиков.

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Что не является причиной для вызова медиков?

Многие в панике спешат сразу вызывать скорую, дабы не упустить болезнь и не допустить осложнений. Однако одна лишь высокая температура не должна быть причиной вызова скорой помощи.

"Сейчас в Украине идет четвертая неделя роста количества случаев на COVID-19. Соответственно, увеличивается и нагрузка на работников первичного уровня оказания медицинской помощи и работников экстренной медицинской помощи", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Он попросил с пониманием относиться к тому, что семейный врач возможно не с первого раза ответит на ваш телефонный звонок, а диспетчер экстренной медицинской помощи ответит, что само по себе наличие температуры или кашля не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

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При каких симптомах следует вызвать врача?

Из-за большого количества звонков больные, которые больше всего нуждаются в помощи врача, могут просто умереть.

Врачей следует вызывать, если имеются следующие симптомы:

  • боль в грудной клетке;
  • признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация менее 92% (измерять пульсоксиметром).

В случае инфицирования коронавирусом пациент должен быть под наблюдением своего семейного врача. В телефонном режиме можно уведомлять его о своем состоянии, изменении течения заболевания и ухудшении состояния.

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Именно врач принимает решение о госпитализации, опираясь на симптомы каждого конкретного больного.

Когда в Украине начнется пик COVID-заболеваемости?

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 в Украине будут уже на этой неделе, максимум в течении двух недель. В феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки. Об этом заявил замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

"Нам предстоит ожидать пикового периода в течение следующей недели, максимум через 2 недели. А вот сколько будет реально обнаруженных (случаев, – Ред.) – здесь сказать гораздо труднее", – заявил Бровченко.

Доктор наук навел в качестве примера ситуацию в столице, где 28 января обнаружили около 7000 случаев коронавируса. Однако на следующей день этот показатель упал до 2500.

"Из-за задержки таких обнародований данных только по Киеву у нас есть погрешность между реальной заболеваемостью и статистикой около 5 тысяч случаев", – объяснил он.

Из-за таких погрешностей в Украине сложно спрогнозировать показатели заболеваемости с точностью до тысячи. Скорее всего, больше всего новых случаев будет в следующую пятницу и субботу – около 50 тысяч с погрешностью в 5 тысяч.

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