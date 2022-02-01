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СЬОГОДНІ Новини України

За яких симптомів COVID-19 потрібно викликати швидку: інструкція від МОЗ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 13:46
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У разі інфікування коронавірусом пацієнт має бути під наглядом свого сімейного лікаря
Наявність кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги
Наявність кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість COVID-хворих в Україні стрімко зростає. Збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги.

Сайт "Сьогодні" розповідає, коли варто викликати медиків.

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Що не є причиною виклику медиків?

Багато хто в паніці поспішає відразу викликати швидку, щоб не запустити хворобу і не допустити ускладнень. Однак лише висока температура не повинна бути причиною виклику швидкої допомоги.

"Зараз в Україні йде четвертий тиждень зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Відповідно, збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він попросив з розумінням ставитися до того, що сімейний лікар, можливо, не з першого разу відповість на ваш телефонний дзвінок, а диспетчер екстреної медичної допомоги відповість, що сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги або госпіталізації.

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За яких симптомів слід викликати лікаря?

Через велику кількість дзвінків хворі, які найбільше потребують допомоги лікаря, можуть просто померти.

Лікарів слід викликати, якщо є такі симптоми:

  • біль у грудній клітці;
  • ознаки дихальної недостатності;
  • сатурація менше 92% (вимірювати пульсоксиметром).

У разі інфікування коронавірусом пацієнт має бути під наглядом свого сімейного лікаря. У телефонному режимі можна повідомляти його про свій стан, зміну перебігу захворювання та погіршення стану.

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Саме лікар приймає рішення щодо госпіталізації, спираючись на симптоми кожного конкретного хворого.

Коли в Україні розпочнеться пік COVID-захворюваності?

Найвищі показники захворюваності на COVID-19 в Україні будуть вже цього тижня, максимум упродовж двох тижнів. У лютому очікується близько 50 тисяч хворих на добу. Про це заявив заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.

"Нам чекати пікового періоду протягом наступного тижня, максимум через 2 тижні. А ось скільки буде реально виявлених (випадків. – Ред.) – тут сказати набагато важче", – заявив Бровченко.

Доктор наук навів як приклад ситуацію у столиці, де 28 січня виявили близько 7000 випадків коронавірусу. Проте наступного дня цей показник упав до 2500.

"Через затримку таких оприлюднень даних лише по Києву у нас є похибка між реальною захворюваністю та статистикою близько 5 тисяч випадків", – пояснив він.

Через такі похибки в Україні складно спрогнозувати показники захворюваності з точністю до тисячі. Швидше за все, найбільше нових випадків буде наступної п'ятниці та суботи – близько 50 тисяч з похибкою у 5 тисяч.

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