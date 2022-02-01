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Бустерная вакцинация. Как обновить COVID-сертификат в "Дії" – видеоинструкция

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 12:15
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В Министерстве цифровой трансформации Украины показали, как обновить сертификат о прививке в приложении – что нужно делать
Срок действия COVID-сертификата уменьшится
Срок действия COVID-сертификата уменьшится / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 февраля можно получить сертификат о вакцинации бустерной дозой коронавируса. Чтобы обновить его в "Дії", нужно подать соответствующий запрос.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал видеоинструкцию, как это сделать.

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Обновить сертификат можно всего в несколько кликов. Отправить запрос можно даже в день получения вакцины против COVID-19.

"Бустер отображается в международном сертификате в приложении. После того, как вы получили 3-ю дозу вакцины, заново сгенерируйте свои сертификаты. Они обновятся – и в международном появится бустерная доза, а во внутреннем изменится срок действия – продлится до 270 дней с момента внесения 3 дозы", – написал Федоров.

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Бустерная или дополнительная доза?

Бустерная доза – для людей, получивших базовый курс прививки 6-9 месяцев назад, и которым необходимо восстановить защиту от COVID-19.

Дополнительную дозу вводят людям, у которых ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний. Ее делают через 28 дней или 3 месяца после основного курса прививок.

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