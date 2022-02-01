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В "Дії" появился COVID-сертификат о бустере, но путешествовать с ним можно не сразу

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 11:10
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С 1 февраля все украинцы, которые получили бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат
Без COVID-сертификата нельзя будет въехать ни в одну страну ЕС.
Без COVID-сертификата нельзя будет въехать ни в одну страну ЕС. / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Дія" появились сертификаты о вакцинации от коронавируса бустерной дозой. Он будет действовать 270 дней, но путешествовать с COVID-документом украинцы смогут не сразу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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По его словам, сертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней от момента прививки. Ранее пересечь границу не получится, поскольку сертификат не будет действующим.

Всего срок действия документа о бустерной вакцинации составляет 270 дней.

Как получить сертификат?

Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портал или в приложение "Дія". Сделать это можно даже в день получения вакцины против COVID-19.

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Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине.

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