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Штрафы за фейковые COVID-сертификаты: приняли ли закон в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 января, 14:24
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Депутаты хотели ввести штрафы от 17 тысяч гривен. Также медикам, которые изготавливают поддельные документы, планировали назначить тюремный срок на два года
В Украине не приняли закон о штрафах за поддельные сертификаты. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине не приняли закон о штрафах за поддельные сертификаты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде Украины 25 января хотели принять закон о введении штрафов за поддельные COVID-сертификаты. В результате законопроект полностью отклонен.

Об этом стало известно на заседании ВР во вторник, 25 января.

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Подробности

За принятие закона об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов проголосовало 186 депутатов. 192 голоса было за возвращение на доработку.

В итоге законопроект полностью отклонили.

Что известно?

На первом заседании ВР в 2022 году депутаты должны были рассмотреть законопроект №6084 об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Они хотели ввести штрафы от 17 тысяч гривен.

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Также медикам, которые изготавливают фейковые COVID-сертификаты, планировали назначить тюремный срок на два года.

"Я считаю, что такие законы должны были принять еще осенью, чтобы не позорить Украину в мире. Я знаю, что были недели, когда было 80 криминальных производств", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

"Теперь все, кто вакцинировался бустером, сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.

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Кабмин поддержал решение.

Порядок формирования и использования СОVID-сертификатов изменился на основании бустерной дозы.

Украинцы могут аннулировать фейковый COVID-сертификат

Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Украины Мария Карчевич.

Как стало известно, семейный врач может аннулировать фейковый сертификат, а затем выпишет направление на реальную вакцинацию. Для этого необходимо:

  • Обратиться к семейному врачу
  • Затем врач информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ
  • После этого врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему здравоохранения

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