Спалах "Омікрон" в Україні. Як діти переносять хворобу

За весь час пандемії зареєстровано 62 летальні випадки серед дітей з COVID-19

Наразі спостерігається ріст COVID-захворюваності серед дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на кінець січня в Україні діти становили 6,2%. серед усіх хворих COVID-19. А найнебезпечніший штам для дітей – "Омікрон".

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє "Дом".

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Як діти переносять "Омікрон"

У порівнянні з іншими варіантами "Омікрон" відрізняється значно більшою швидкістю розповсюдження. Крім того, відзначається тяжкий перебіг захворювання у дітей.

"І "Омікрон" має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: Омікроном дуже тяжко хворіють діти, чого (раніше – ред.) не було – за тих штамів діти практично не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже тяжко переносять "Омікрон", – сказав Радуцький.

Він додав, що такі дані підтверджує статистика через заповненість стаціонарів.

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"І ми це бачимо через зайнятість ліжок. Якщо дорослі ліжка в цілому по країні зайняті трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, зайняті в деяких регіонах на 70-80%", – сказав Радуцький.

Скільки відсотків заражених серед дітей

Станом на кінець січня в Україні діти становлять 6,2% серед усіх хворих на COVID-19. Про це повідомила керівник організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко, повідомляє "Укрінформ".

Випадки COVID-19 серед дитячого населення зареєстровані в усіх регіонах країни.

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Найбільше випадків було у Києві, що становить 10% всіх випадків у країні. У статевому розподілі частка хворих на COVID-19 дівчаток і хлопчиків однакова – по 50%.

Найбільше випадків фіксувалося у віковій групі 10-14 років.

За весь час пандемії зареєстровано 62 летальні випадки серед дітей з COVID-19, при цьому летальність становила 0,03%.

Найвища летальність серед дітей 0-3 років (0,07%).

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