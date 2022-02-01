Спалах "Омікрон" в Україні. Як діти переносять хворобу

Станом на кінець січня в Україні діти становили 6,2%. серед усіх хворих COVID-19. А найнебезпечніший штам для дітей – "Омікрон".
Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє "Дом".
Як діти переносять "Омікрон"
У порівнянні з іншими варіантами "Омікрон" відрізняється значно більшою швидкістю розповсюдження. Крім того, відзначається тяжкий перебіг захворювання у дітей.
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"І "Омікрон" має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: Омікроном дуже тяжко хворіють діти, чого (раніше – ред.) не було – за тих штамів діти практично не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже тяжко переносять "Омікрон", – сказав Радуцький.
Він додав, що такі дані підтверджує статистика через заповненість стаціонарів.
"І ми це бачимо через зайнятість ліжок. Якщо дорослі ліжка в цілому по країні зайняті трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, зайняті в деяких регіонах на 70-80%", – сказав Радуцький.
Скільки відсотків заражених серед дітей
Станом на кінець січня в Україні діти становлять 6,2% серед усіх хворих на COVID-19. Про це повідомила керівник організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко, повідомляє "Укрінформ".
Випадки COVID-19 серед дитячого населення зареєстровані в усіх регіонах країни.
Найбільше випадків було у Києві, що становить 10% всіх випадків у країні. У статевому розподілі частка хворих на COVID-19 дівчаток і хлопчиків однакова – по 50%.
Найбільше випадків фіксувалося у віковій групі 10-14 років.
За весь час пандемії зареєстровано 62 летальні випадки серед дітей з COVID-19, при цьому летальність становила 0,03%.
Найвища летальність серед дітей 0-3 років (0,07%).
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