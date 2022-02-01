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Не лише "Омікрон". У чому причина щоденних COVID-рекордів в Україні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 14:58
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За останню добу в Україні виявили ще 30 768 нових випадків коронавірусу
Лікарі попередили про циркуляцію різних COVID-штамів в країні
Лікарі попередили про циркуляцію різних COVID-штамів в країні / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з коронавірусом контрольована на рівні всіх областей України, незважаючи на те, що кожен день у країні фіксують антирекорди за кількістю нових випадків. Крім цього, різні COVID-штами циркулюють паралельно.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє ТСН .

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Кузін зазначив, що в країні поки що контрольована ситуація з COVID-показниками.

Мікс штамів

"Якщо ми подивимося, то це міксування: частина "Дельта", частина "Омікрон". Також активно приєднався грип, який почали фіксувати на початку січня 2022 року. Це такий мікс із трьох інфекцій. Йдеться про циркуляцію різних штамів, які циркулюють паралельно один з одним", – розповів представник МОЗ.

За словами Кузіна, завантаженість ліжок у медзакладах дорослими інфікованими становить 34%. Дитяча захворюваність дещо вища – це близько 50%.

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COVID-19 серед дітей

Лише за добу 31 січня в Україні захворіло 4056 дітей. За словами Кузіна, діти переносять COVID трохи легше, ніж дорослі. Але багато залежить від супутніх хвороб.

"Діти, які мають, переносять важче. У дітей частіше реєструють температуру тіла, а у дорослих – рідше", – сказав Кузін.

Коронавірус в Україні

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків COVID-19.

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Також минулої доби госпіталізували 2069 осіб, зафіксували 192 летальні результати, одужали – 8835 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 4 095 263 особи;
  • одужали – 3631580 осіб;
  • летальних наслідків – 100 395.

Усього провели 18 113 574 ПЛР-тестування.

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