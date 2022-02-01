Різкий стрибок! В Україні за добу виявили понад 30 тис. COVID-хворих

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 8742 більше, ніж за 30 січня.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 069 осіб;
- летальних наслідків – 192;
- одужало – 8 835 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 095 263 особи;
- одужало – 3 631 580 осіб;
- летальних наслідків – 100 395.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 2 363;
Вінницька область – 1 654;
Волинська область – 628;
Дніпропетровська область – 1 418;
Донецька область – 1 167;
Житомирська область – 533;
Закарпатська область – 787;
Запорізька область – 835;
Івано-Франківська область – 907;
Київська область – 1 174;
Кіровоградська область – 258;
Луганська область – 756;
Львівська область – 3 411;
Миколаївська область – 802;
Одеська область – 2 471;
Полтавська область – 995;
Рівненська область – 1 441;
Сумська область – 1 308;
Тернопільська область – 1 441;
Харківська область – 1 977;
Херсонська область – 441;
Хмельницька область – 1 070;
Черкаська область – 1 029;
Чернівецька область – 1 010;
Чернігівська область – 892.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
У МОЗ пояснили масову дистанційку в школах України
У школах України вводять дистанційне навчання не тільки через спалах коронавірусу, але й грипу, а також ГРВІ, які збігаються з новою хвилею захворювань через штам омікрон.
Як розповіли в МОЗ, в українських школах через грип спостерігається відсутність дітей. Циркуляція вірусу грипу пов'язана з сезонним підйомом захворюваності, а також збігається з новою хвилею омікрону.
Тому дистанційна форма навчання може бути введена як елемент протидії сезонного спалаху грипу та ГРВІ. До того ж, дистанційна освіта дозволяє зменшити не лише ризик інфікування дітей, а й зменшити мобільність дорослого населення, яке часто супроводжує дітей до навчальних закладів.
На сьогодні в Україні серед дітей спостерігається різке зростання кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу омікрон.
У МОЗ наголосили, що ефективним засобом профілактики коронавірусної хвороби все ще залишається вакцинація. Також необхідно носити захисні маски, мити руки з милом, користуватися антисептиком, тримати дистанцію та уникати скупчення людей.