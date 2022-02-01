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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Резкий скачок! В Украине за сутки обнаружили более 30 тыс. COVID-больных

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 08:20
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В больницы за 31 января госпитализировали более 2 тысяч человек
Врачи советуют заботиться о своем здоровье в период волны "Омикрона".
Врачи советуют заботиться о своем здоровье в период волны "Омикрона". / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 8 742 больше, чем за 30 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 069 человек;
  • летальных исходов – 192;
  • выздоровело – 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 095 263 человека;
  • выздоровело – 3 631 580 человек;
  • летальных исходов – 100 395.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2363;
Винницкая область – 1654;
Волынская область – 628;
Днепропетровская область – 1418;
Донецкая область – 1167;
Житомирская область – 533;
Закарпатская область – 787;
Запорожская область – 835;
Ивано-Франковская область – 907;
Киевская область – 1174;
Кировоградская область – 258;
Луганская область – 756;
Львовская область – 3411;
Николаевская область – 802;
Одесская область – 2471;
Полтавская область – 995;
Ровенская область – 1441;
Сумская область – 1308;
Тернопольская область – 1441;
Харьковская область – 1977;
Херсонская область – 441;
Хмельницкая область – 1070;
Черкасская область – 1029;
Черновицкая область – 1010;
Черниговская область – 892.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Минздраве объяснили массовую дистанционку в школах Украины

В школах Украины вводят дистанционное обучение не только из-за вспышки коронавируса, но и гриппа, а также ОРВИ, которые совпадают с новой волной заболеваний из-за штамма "Омикрон".

Как рассказали в Минздраве, в украинских школах из-за гриппа наблюдается отсутствие детей. Циркуляция вируса гриппа связана с сезонным подъемом заболеваемости, а также совпадает с новой волной "Омикрона".

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Поэтому дистанционная форма обучения может быть введена как элемент противодействия сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. Кроме того, дистанционное образование позволяет уменьшить не только риск инфицирования детей, но и уменьшить мобильность взрослого населения, которое часто сопровождает детей в учебные заведения.

На сегодняшний день в Украине среди детей наблюдается резкий рост количества случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

В Минздраве подчеркнули, что эффективным средством профилактики коронавирусной болезни все еще остается вакцинация. Также необходимо носить защитные маски, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, держать дистанцию и избегать скопления людей.

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