Коронавирус. В Украине обнаружили более 22 тысяч новых заболевших за сутки

В Украине за сутки 30 января зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 2865 детей и 337 медработников.
Об этом сообщает Минздрав.
Также за прошлые сутки:
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- госпитализировали – 3342 человека;
- зафиксировано летальных исходов – 144;
- выздоровели – 6142 человека.
Количество новых зараженных в областях за сутки
- г. Киев – 1026;
- Винницкая область – 1070;
- Волынская область – 420;
- Днепропетровская область – 781;
- Донецкая область – 584;
- Житомирская область – 1576;
- Закарпатская область – 684;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 1006;
- Киевская область – 591;
- Кировоградская область – 233;
- Луганская область – 130;
- Львовская область – 2934;
- Николаевская область – 537;
- Одесская область – 1412;
- Полтавская область – 291;
- Ровенская область – 823;
- Сумская область – 1331;
- Тернопольская область – 1124;
- Харьковская область – 1294;
- Херсонская область – 452;
- Хмельницкая область – 2092;
- Черкасская область – 432;
- Черновицкая область – 870;
- Черниговская область – 191.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Почему в Украине все больше COVID-больных
В Киевской городской клинической больнице №1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.
"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – заявил директор больницы №1 Александр Иванько.
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