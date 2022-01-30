Виноват не только "Омикрон"? Мы узнали, почему в Украине все больше COVID-больных

Директор киевской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, объяснил, почему в стране резко выросло количество заболевших ковидом

Рост числа заболевших коронавирусом ожидают в ближайшие недели / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской городской клинической больнице №1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

Об этом заявил директор больницы №1 Александр Иванько.

Реклама

По его словам, украинцы устали от противоэпидемических мер. Кроме того, на их отношение повлияло и то, что в стране накануне снизилась заболеваемость.

"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – сказал Иванько.

Заболеваемость вырастет до 50 тысяч за сутки

Замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко заявил, что самые высокие показатели заболеваемости ковидом в Украине будут уже на следующей неделе, максимум в течение двух недель.

Согласно прогнозу, в феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки с погрешностью в 5 тысяч. Эти показатели будут зависеть от работы школ, поскольку новый штамм "Омикрон" чаще поражает детей и молодых людей.