"Словно опьянели": врачи объяснили, почему тяжело лечить пациентов с низкой сатурацией

У некоторых COVID-пациентов не хватает кислорода в крови, а из-за этого они не все осознают

По словам врачей, за день в больницу могут попасть 30-40 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

Врачам очень тяжело работать с COVID-больными. Многие пациенты не осознают своего состояния и думают, что чувствуют себя хорошо.

Об этом журналистам "Сегодня" рассказали в Киевской городской больнице № 1.

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Врачи признаются – работать с ковидными пациентами очень сложно морально и физически.

"30% пациентов мы уговариваем, чтобы перевести их в реанимацию. Они отказываются не потому, что не хотят или боятся. У них не хватает кислорода в крови, а из-за этого они не понимают, что происходит. Они полагают, что им хорошо. Мы меряем сатурацию, а она низкая. Говорим, что нужно ехать в реанимацию, а они: "Я не поеду, я себя очень хорошо чувствую". Но на самом деле состояние пациента тяжелое и он просто не понимает, что с ним", – говорит завотделением интенсивной терапии Максим Яременко.

Из-за нехватки кислорода в крови не все пациенты могут вести себя адекватно, однако врач должен вылечить пациента и всячески его поддержать.

"В этот момент у человека состояние, словно они опьянели. То есть люди не совсем понимают, что происходит, не совсем могут себя адекватно вести, критически могут к себе не относиться. Поэтому в нашей работе очень необходима и психологическая поддержка. С ними необходимо говорить, объяснять по 10 раз одно и тоже, чтобы люди поняли", – добавляет завотделением.

Новый антирекорд COVID-случаев

За сутки 28 января в Украине зафиксировали 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.

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Также за прошлые сутки:

госпитализировано – 3 340 человек;

летальных исходов – 149;

выздоровело – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 017 961 человек;

выздоровело – 3 615 257 человек;

летальных исходов – 100 031.

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