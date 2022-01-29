Новый антирекорд! В Украине за сутки нашли более 37 тыс. COVID-больных

В Украине все больше заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 2 943 больше, чем за 27 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 340 человек;

летальных исходов – 149;

выздоровело – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 017 961 человек;

выздоровело – 3 615 257 человек;

летальных исходов – 100 031.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2418;

Винницкая область – 2100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1822;

Донецкая область – 1430;

Житомирская область – 2214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2572;

Киевская область – 1227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровенская область – 1994;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 1487;

Харьковская область – 1319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 1084.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.