Когда закончится пандемия COVID-19? В Минздраве дали прогноз

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что в красную зону карантина могут перейти еще шесть областей

В этом году может закончиться пандемия коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве здравоохранения считают, что 2022 может стать последним годом пандемии коронавируса. Это может произойти из-за высоких показателей вакцинации в стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в час вопросов к правительству, передает Эспрессо.

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"Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии", – сказал министр здравоохранения.

По его словам, в ближайшие недели Украина выйдет на новый пик заболеваемости COVID-19. Число случаев инфицирования может составлять 40-60 тысяч в сутки.

Он прогнозирует, что благодаря вакцинации будет на треть меньше умерших, чем на пике прошлой волны.

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Ляшко также добавил, что в красную зону в ближайшее время могут перейти Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.

Заболеваемость будет зашкаливать

В Украине вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом в сутки. Эти показатели возможны уже в ближайшие недели.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в среднем ежедневное количество больных будет в два раза больше, чем это было во время предыдущей волны заболеваемости – осенью. По его словам, статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона".

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