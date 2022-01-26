До 60 тысяч в сутки! В Минздраве предупредили о резком скачке COVID-19

В среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем прошлой осенью

В Украине ухудшится ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Эти показатели страна достигнет уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".

Реклама

Прогнозы неутешительные

Ляшко заявил, что в среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне — осенью.

По его словам, статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона".

"Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена бустерная доза. Статистика показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", — добавил глава Минздрава.

В Украине за сутки резко выросло число COVID-больных

За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 5 203 больше, чем за 25 января.

Реклама

Также за минувшие сутки: