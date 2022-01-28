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Коли закінчиться пандемія COVID-19? У МОЗ дали прогноз

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 16:06
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Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що до червоної зони карантину можуть перейти ще шість областей
В цьому році може закінчитись пандемія коронавірусу
В цьому році може закінчитись пандемія коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу. Це може статися через високі показники вакцинації в країні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у годину запитань до уряду, передає Еспресо.

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"Поява вакцини та прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленням дозволяє нам оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії", – сказав міністр охорони здоров'я.

За його словами, найближчими тижнями Україна вийде на новий пік захворюваності COVID-19. Кількість випадків інфікування може становити 40-60 тисяч на добу.

Він прогнозує, що завдяки вакцинації буде на третину менше, ніж на піку минулої хвилі.

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Ляшко також додав, що до червоної зони найближчим часом можуть перейти Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області.

Захворюваність зашкалюватиме

В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус на добу. Ці показники можливі вже найближчими тижнями.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що загалом щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було під час попередньої хвилі захворюваності – восени. За його словами, статистика показує, що вакцинація працює і проти "Омікрону".

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