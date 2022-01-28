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Як підсилити імунітет під час пандемії COVID-19? Рекомендації лікаря

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 14:53
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Вакцини, які використовують в Україні від коронавірусу, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби
Аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему
Аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар-імунолог надала рекомендації, як захиститися від COVID-19 та посилити імунітет. Зазначимо, що на коронавірус можна захворіти повторно, тому краще вакцинуватися і дотримуватися карантинних правил.

Галина Курилів лікар-імунолог КНП "Прикарпатський клінічний онкоцентр", кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету поділилася порадами з "Коронавірус_інфо" .

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Як захиститися від COVID-19:

  • отримайте повний курс щеплення та бустерну дозу. У разі ослабленого через важкі захворювання імунітету — додаткову дозу;
  • використовуйте захисні маски чи респіратори;
  • ретельно мийте руки та використовуйте антисептики;
  • обов'язково дотримуйтесь соціальної дистанції та уникайте скупчення людей, враховуючи особливості штаму "Омікрон".

Що посилює імунітет:

  • вітамін D;
  • препарати цинку;
  • вітамін С;
  • загартовування;
  • прогулянки на свіжому повітрі;
  • фізичні вправи;
  • уникнення стресів.

Лікар додала, що консультація із сімейним лікарем перед прийомом будь-яких вітамінів та препаратів є обов'язковою.

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Вакцинація та ризик госпіталізації

У прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року зазначили, що "попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму "Омікрон", його рівень після вакцинації щодо госпіталізацій становить 75%".

"Отже, вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби", – йдеться у прогнозі.

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