Новый антирекорд! В Украине растет число COVID-больных за сутки

За прошлые сутки выздоровели от коронавирусной болезни более 6 тысяч украинцев

За все время пандемии в стране заболело 3 980 610 человек/Коллаж "Сегодня"

В Украине за сутки 27 января обнаружили 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на две тысячи больше, чем сутками ранее. Среди заболевших 5341 детей и 808 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

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За прошлые сутки госпитализировали 3342 человека, зафиксировано 144 летальных исходов, а выздоровели 6142 человек.

За все время пандемии в стране заболело 3 980 610 человек, а летальных исходов – 99 882.

Количество новых зараженных в областях за сутки

г. Киев – 2384;

Винницкая область – 1505;

Волынская область – 682;

Днепропетровская область – 1523;

Донецкая область – 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область – 889;

Запорожская область – 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область – 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область – 557;

Львовская область – 2793;

Николаевская область – 598;

Одесская область – 2406;

Полтавская область – 1044;

Ровенская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область – 784;

Хмельницкая область – 1865;

Черкасская область – 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область – 898.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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