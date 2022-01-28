В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 5 лет? Ответ Минздрава

На сегодняшний день в Украине делают прививки от коронавируса детям от 12 лет и старше

За сутки в стране коронавирус обнаружили у 5 341 ребенка / Коллаж "Сегодня"

В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Однако, если производители вакцин внесут изменения в инструкцию, то Минздрав не будет ставить блок и будут вакцинировать детей от 5 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Реклама

"Ни один производитель вакцины на сегодняшний день не внес изменения в инструкции зарегистрированных иммунобиологических препаратов, которые используются для вакцинации против COVID-19, чтобы дать возможность вакцинироваться детям от 5 до 12 лет", – говорит Виктор Ляшко.

На сегодняшний день в Украине вакцинируют детей от 12 лет и старше. Соответствующие препараты зарегистрированы в стране.

"Соответствующие изменения в инструкции были внесены. Если разрешат вакцинировать детей от 5 лет, то мы точно не будем ставить блок, чтобы расширить контингент украинцев, подлежащих прививке", – добавил Виктор Ляшко.

Реклама

Чем можно вакцинировать детей

Прививку несовершеннолетних от COVID-19 можно проводить вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

"Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. Производитель внес в инструкцию в вакцину изменения, которыми разрешено использовать эту вакцину детям от 12 лет", – сообщают в Минздраве.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Реклама

Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech разрешена для использования детям от 12 лет в большинстве стран, применяющих данный препарат, таких как США, Канада, Австралия, Япония, страны ЕС и т. д.

Читайте также