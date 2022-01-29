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СЬОГОДНІ Новини України

"Наче сп'яніли": лікарі пояснили, чому важко лікувати пацієнтів з низькою сатурацією

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 20:13
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У деяких COVID-пацієнтів не вистачає кисню в крові, а через це вони не все розуміють
За словами лікарів, за день до лікарні можуть потрапити 30-40 осіб
За словами лікарів, за день до лікарні можуть потрапити 30-40 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікарям дуже важко працювати з COVID-хворими. Багато пацієнтів не усвідомлюють свого стану і думають, що почуваються добре.

Про це журналістам "Сьогодні" розповіли у Київській міській лікарні №1.

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Лікарі зізнаються – працювати з ковидними пацієнтами дуже складно морально та фізично.

"30% пацієнтів ми вмовляємо, щоб перевести їх до реанімації. Вони відмовляються не тому, що не хочуть чи бояться. У них не вистачає кисню в крові, а через це вони не розуміють, що відбувається. Вони вважають, що їм добре. Ми міряємо сатурацію, а вона низька. Говоримо, що треба їхати до реанімації, а вони: "Я не поїду, я дуже добре почуваюсь". Але насправді стан пацієнта важкий і він просто не розуміє, що з ним", – каже завідувач відділення інтенсивної терапії Максим Яременко.

Через нестачу кисню в крові не всі пацієнти можуть поводитися адекватно, проте лікар повинен вилікувати пацієнта і всіляко його підтримати.

"У цей момент у людини стан, наче вони сп'яніли. Тобто люди не зовсім розуміють, що відбувається, не зовсім можуть адекватно поводитися, критично можуть до себе не ставитися. Тому в нашій роботі дуже необхідна і психологічна підтримка. З ними необхідно говорити , пояснювати по 10 разів те саме, щоб люди зрозуміли", – додає завідувач відділення.

Новий антирекорд COVID-випадків

За добу 28 січня в Україні зафіксували 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

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Також минулої доби:

  • госпіталізовані – 3340 осіб;
  • летальних наслідків – 149;
  • одужали – 7163 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 4 017 961 особа;
  • одужали – 3 615 257 осіб;
  • летальних наслідків – 100 031.

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