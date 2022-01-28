Кількість хворих б'є рекорди, а прогнози невтішні: що відбувається із COVID-19 в Україні

У країні за добу понад 34 тисячі нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на COVID-19 на добу/Колаж "Сьогодні"

В Україні фіксують нові рекорди за кількістю хворих на добу. Проте лікарі стверджують, що це ще не межа. Медики попереджають про новий стрибок COVID-19. У країні знову з'явилася червона зона карантину через високу захворюваність, а навчальні заклади перейшли на "дистанційку".

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, якою є ситуація з COVID-19 в Україні.

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Статистика

В Україні за добу 27 січня виявили 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на дві тисячі більше, ніж на добу раніше. Серед хворих 5341 дитина та 808 медпрацівників.

Минулої доби госпіталізували 3342 особи, зафіксовано 144 летальних наслідки, а одужали 6142 особи.

Карантинні зони в Україні

З 24 січня у країні знову з'явилася червона зона карантину через високу захворюваність на COVID-19. Зараз до червоної зони карантину входять такі області:

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Рівненська;

Івано-Франківська.

У помаранчевій карантинній зоні перебувають такі області:

Вінницька,

Волинська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Львівська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Чернівецька.

Всі інші регіони входять до жовтої зони карантину.

Хворих буде ще більше?

В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на COVID-19. Ці показники можливі вже найближчими тижнями.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було під час попередньої хвилі захворюваності – восени. За його словами, статистика показує, що вакцинація працює і проти "Омікрону".

"Омікрон" може бути останнім COVID-штамом?

Медики нарешті заговорили про кінець пандемії. Нібито "Омікрон" може стати останнім штамом, який спричинить таку хвилю захворюваності.

Але "Омікрон" все ж таки не "Дельта"-штам, кажуть лікарі, ускладнення трапляються рідше і переважно у людей із супутніми хворобами або невакцинованими.

Лікарі з Південно-Африканської Республіки, де вперше зафіксували штам "Омікрон" та пік захворюваності пережили у грудні, зробили гучну заяву: цей штам може бути останнім, і пандемії настане кінець.

Українські вірусологи теж кажуть: коронавірус через природні мутації та вакцинацію втрачає свою вбивчу силу, "Омікрон" витіснить "Дельту", попередні штами не повернуться, а нові будуть уже не такі небезпечні.

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