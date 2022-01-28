Кількість хворих б'є рекорди, а прогнози невтішні: що відбувається із COVID-19 в Україні

В Україні фіксують нові рекорди за кількістю хворих на добу. Проте лікарі стверджують, що це ще не межа. Медики попереджають про новий стрибок COVID-19. У країні знову з'явилася червона зона карантину через високу захворюваність, а навчальні заклади перейшли на "дистанційку".
Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, якою є ситуація з COVID-19 в Україні.
Статистика
В Україні за добу 27 січня виявили 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на дві тисячі більше, ніж на добу раніше. Серед хворих 5341 дитина та 808 медпрацівників.
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Минулої доби госпіталізували 3342 особи, зафіксовано 144 летальних наслідки, а одужали 6142 особи.
Карантинні зони в Україні
З 24 січня у країні знову з'явилася червона зона карантину через високу захворюваність на COVID-19. Зараз до червоної зони карантину входять такі області:
- Рівненська;
- Івано-Франківська.
У помаранчевій карантинній зоні перебувають такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Львівська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Чернівецька.
Всі інші регіони входять до жовтої зони карантину.
Хворих буде ще більше?
В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на COVID-19. Ці показники можливі вже найближчими тижнями.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було під час попередньої хвилі захворюваності – восени. За його словами, статистика показує, що вакцинація працює і проти "Омікрону".
"Омікрон" може бути останнім COVID-штамом?
Медики нарешті заговорили про кінець пандемії. Нібито "Омікрон" може стати останнім штамом, який спричинить таку хвилю захворюваності.
Але "Омікрон" все ж таки не "Дельта"-штам, кажуть лікарі, ускладнення трапляються рідше і переважно у людей із супутніми хворобами або невакцинованими.
Лікарі з Південно-Африканської Республіки, де вперше зафіксували штам "Омікрон" та пік захворюваності пережили у грудні, зробили гучну заяву: цей штам може бути останнім, і пандемії настане кінець.
Українські вірусологи теж кажуть: коронавірус через природні мутації та вакцинацію втрачає свою вбивчу силу, "Омікрон" витіснить "Дельту", попередні штами не повернуться, а нові будуть уже не такі небезпечні.
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